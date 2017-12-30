Чувашия получит более 190 млн рублей на обеспечение лекарствами льготных категорий граждан

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении в 2018 году субвенций на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

Подписанным распоряжением утверждено распределение в 2018 году субвенций в объёме 31,651 млрд рублей из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации на финансирование оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания.

Чувашская Республика получит поддержку в размере более 190 млн рублей, что на 1,9 млн рублей больше, чем в прошлом году.

Напомним, в течение трех последних лет в Чувашии регистрируется рост числа граждан, сохранивших право на льготное лекарственное обеспечение. В 2017 году этот показатель составил 18,6% от общей численности лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи (в 2016 году – 18,01%; в 2015 году – 17,4%).

На сегодняшний день все аукционы на поставку в республику лекарственных препаратов для обеспечения льготных категорий граждан Минздравом Чувашии объявлены. Поставки препаратов осуществляются в соответствии с запланированными графиками.

«Горячая линия» Минздрава Чувашии по вопросам льготного лекарственного обеспечения: (8352) 26-00-19 (с 8.00 до 17.00) и (8352) 26-15-15 (круглосуточно).