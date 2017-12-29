Министр культуры Республики Армения поблагодарил Главу Чувашии

На имя Главы Чувашии Михаила Игнатьева поступило обращение Министра культуры Армении Армена Амиряна за содействие в проведении мероприятий в рамках Дней культуры Армении в России.«Позвольте от имени Министерства культуры Республики Армения и от себя лично поблагодарить Вас за оказанное содействие в проведении беспрецедентных по своему масштабу мероприятий в рамках Дней культуры Армении в России, прошедших в ноябре сего года в Чувашской Республике и приуроченных к 25-летию установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Российской Федерацией. Министерство культуры Республики Армения пользуется случаем, чтобы передать Вам уверения в своем самом высоком уважении», — говорится в письме Министра культуры Республики Армения Армена Амиряна. Об этом сообщает официальный портал органов власти Чувашии.