Такая она, собачья работа

Псы специального назначения — за порядок и закон

Согласно восточному календарю 2018-й — Год желтой земляной собаки. Накануне Нового года мы побывали в гостях у символа будущего года — в Центре кинологической службы МВД по Чувашии. Задача у полицейских псов такая же, как у людей: охранять порядок и задерживать правонарушителей.

Центр кинологической службы МВД по Чувашии встретил нас дружным и громогласным лаем на все лады. Облаяли, конечно, для порядка — уже через пару мгновений четвероногие утихомирились и принялись с любопытством рассматривать незнакомцев сквозь решетку вольеров. У каждого своя «квартирка», состоящая из двух отсеков. В одном — «зимнике» — собака спит и спасается от холода, в другом — гуляет. В здешнем питомнике обитает около 40 собак, всего же в МВД республики служит более 80 хвостатых «полицейских». Есть кинологические службы и в других структурах — братья наши меньшие работают плечом к плечу с сотрудниками УФСИН, Росгвардии (ОМОН).

Каждая собака, рассказывает Александр Яноров, заместитель начальника Центра кинологической службы МВД по Чувашии, имеет свою «профессию». Ей четвероногих обучают со щенячьего возраста. Одни псы становятся «следопытами» — они берут след правонарушителей, другие специализируются на поиске взрывчатки, оружия и боеприпасов, третьи обнаруживают наркотики и психотропные вещества. «Специальность» во многом зависит от породы. В чувашской полиции наряду с привычными немецкой овчаркой, бельгийской овчаркой малинуа служат лабрадоры и даже спаниели. Эта небольшая декоративная на вид собачка на самом деле тот еще смышленый нюхач! Она и взрывчатку обнаружит, и запрещенные вещества найдет.

Однако не каждому щенку суждено в будущем стать комиссаром Рексом. «Для службы в полиции щенки проходят определенный отбор, мы их тестируем, — говорит Александр Яноров. — Они должны быть здоровыми, активными, с развитой игровой реакцией, хорошим чутьем и крепкими нервами, чтобы в случае, если нарушитель прикрикнет, не напугались, ну и, конечно, с соответствующим экстерьером. А вот пол для полицейской собаки не имеет значения».

На службу хвостатые заступают по достижении одного года. А до этого кинологи — кстати, за каждой собакой закрепляется определенный человек — дрессируют подопечных, приучают работать в разных условиях и… отваживают от охоты гоняться за кошками.

— Чтобы собака не отвлекалась на кошек и была к ним безразлична, мне пришлось много ходить вместе с ней по городу, — рассказывает инспектор-кинолог Центра кинологической службы МВД по Чувашии Артур Филиппов. — Рядом с жилыми домами, у подъездов, где обычно сидят кошки, я всячески пресекал попытки псов броситься вдогонку.

Сейчас у Артура Филиппова двое хвостатых «напарников». С одним, немецкой овчаркой по кличке Ямал (полицейский ласково называет его Малыш), он работает уже семь лет. Другого, полугодовалую Верону, воспитывает всего несколько месяцев. В недалеком будущем этому веселому игривому щенку предстоит выйти на след правонарушителей. «Полицейский» век у собаки недолог — всего восемь лет, поэтому через год, когда Ямал отправится на заслуженный отдых, его место займет подросшая и обученная к тому времени Верона.

— А что будет с «пенсионером»?

— По достижении восьми лет собаку списываем, — уточняет кинолог. — Как правило, к этому времени у них притупляется обоняние. Кинологи обычно берут таких собак к себе. Вот и я Малыша думаю оставить у себя. Он ведь мне как друг, напарник, ребенок…

При виде хозяина грозный на вид Малыш оживленно запрыгал в вольере, радостно виляя при этом хвостом. А как только кинолог открыл дверцу, пулей выскочил на улицу. Довольный пес журналисту «Советской Чувашии» дал даже потрепать себя по голове, а ведь еще совсем недавно облаял.

— Малыш — третья моя собака, — рассказывает Артур Филиппов. При этом пес, услышав свое имя, тут же повернул морду к хозяину и навострил уши. — Мне он достался трехгодовалым взрослым псом. Обычно в этом возрасте собаки с трудом привыкают к новому хозяину, но нам удалось подружиться, он меня признал, подпустил. Пес верный, покладистый, послушный.

Добрые слова в свой адрес «служивый» тут же подтвердил. Когда хозяин скомандовал «Домой!», он безропотно поплелся в сторону своей будки, хотя было видно — не против попозировать нашему фотографу.

Ямал — собака следовая. Выезды на кражи, грабежи, разбои, убийства, проникновение в частное жилище — это его работа. Заступает на дежурство сутки через трое, как и все служебные собаки. Недавно, например, по горячим следам помог раскрыть кражу банковской карточки и телефона — вышел на след подозреваемого, который скрылся с места происшествия. Рабочий график у собак ничем не отличается от графика других полицейских — целые сутки на выездах и в любой момент должен быть готов сорваться на вызов.

— Спокойные дежурства — редкость, бывает, что и по 6-7 раз приходится выезжать,— говорит Артур Филиппов. — Но собакам это только в радость. Лишь дай поработать! Они аж скачут, когда их выпускают на волю.

За хорошую работу собакам в отличие от людей премия не полагается, но кинологи никогда не откажут своим напарникам в похвале. «Как не побаловать?! Поощряем, конечно! — признаются полицейские. — Кто кефир нальет, кто мясо даст, кто погладит. Даже в мячик поиграть для собаки счастье. За него они готовы все что угодно сделать». Кстати, косточками и мясом служивых собак не кормят. Их рацион состоит из сбалансированного сухого корма. На одну собаку в день уходит около 600-700 граммов. Но лакомство все-таки присутствует?— во время дрессировки приемы отрабатывают с колбасой, сыром и мясом.

— Когда ты идешь по следу за собакой, ты не знаешь, куда придешь, кого ты там встретишь, — рассказывает Александр Яноров. — Бывает, натыкаешься вообще на невменяемых людей. Но при виде собаки правонарушители ведут себя сдержанно. Да и самому полицейскому спокойно — она и защитить может. К счастью, пока такой необходимости в нашей практике не было.

«СЧ» благодарит за помощь в подготовке материала пресс-службу МВД по Чувашии

Фото Максима Васильева

Справка «СЧ»

Кинологическая служба МВД России образована более ста лет назад, 21 июня 1909 года. Первый питомник розыскных собак был основан в Санкт-Петербурге, на его базе создали школу по дрессировке собак-полицейских. В Чувашии первые собаки стали нести службу в полиции в 70-х годах прошлого века.