АНАТОЛИЙ ЧУБАЙС, председатель правления РОСНАНО

«Одна из сфер, которой мы активно занимаемся, — солнечная энергетика. Совместно с Виктором Вексельбергом построен завод в Чувашии. Очевидно, это один из успешных проектов… Мы будем сейчас его модернизировать и наращивать мощность, со 160 мегаватт перейдем на 250. Эта технология, этот продукт получили полную российскую локализацию, обновился продуктовый ряд, базируясь на российских научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, вслед за производством солнечных панелей мы пошли в массовое строительство солнечных станций. Это для меня важнейший позитивный фактор. Вслед за нами в эту сферу пошел частный бизнес, причем российские инвесторы вместе с китайскими, и теперь мы будем с ними конкурировать».