Чувашия: быть в тренде программ Минздрава России

В эти дни в Москве на площадке ВДНХ проходит XVII съезд партии «Единая Россия», главной темой которого стала подготовка к предстоящим выборам Президента страны. Об этом с места событий сообщает корреспондент «Советской Чувашии».

В работе съезда принимают участие делегаты от 85 региональных отделений партии, руководители министерств и ведомств, депутаты Государственной Думы, представители исполнительной и законодательной ветвей власти регионов, члены экспертного и научного сообщества.

В первый день, 22 декабря, на съезде работали семь дискуссионных площадок, перекликающихся с разделами программы партии — «Качество государства», «Экономика роста и благосостояния», «Аграрная сверхдержава», «Социальная политика», «Умная сила и культурное лидерство» и «Быть хозяином в собственном доме».

В работе площадки «Здоровое будущее» принял участие главный врач Федерального центра травматологии и ортопедии Николай Николаев. Вот что он рассказал корреспонденту «СЧ»:

«Сегодня здесь очень много говорилось о том, какие факторы влияют на здоровье человека. И, конечно, всех волнует демографическая ситуация, которая складывается в стране. Поэтому не случайно буквально недавно мы были свидетелями инициатив, которые были озвучены нашим Президентом, Владимиром Владимировичем Путиным. Я уверен, что эти меры, которые начнут действовать со следующего года, подстегнут в демографическом плане все население нашей большой страны. Что же касается имеющихся в здравоохранении проблем, то подвижки в их решении, на мой взгляд, есть. Во-первых, расширяется программа «Земский доктор» — для нас в Чувашии это очень актуально. У нас семь малых городов, и со следующего года в эти города могут приехать выпускники — на вакансии, которые есть в центральных районных больницах. Как мы знаем, в Канаше появились трудности, когда большое количество врачей перетекло в соседние районы, чтобы получить «земский» миллион. Теперь может начаться и обратный процесс. Но вместе с тем мы надеемся, что в дополнение к уже действующим участникам программы «Земский доктор» в малые города выпускники медвузов приедут работать не только участковыми врачами, но и узкими специалистами».

Большое значение имеет и укрепление материально-технической базы лечебных учреждений. Сегодня прозвучало, что на оснащение детских поликлиник и детских отделений выделяется 10 млрд рублей. Выделяются дополнительные средства на передвижные флюорографы и маммографы, то есть облегчается диспансеризация — на ранних сроках будет диагностироваться заболевания и тем самым раньше начнется лечение сложных заболеваний, например онкологических. Вместе с тем сегодня было озвучено и то, что выделяются дополнительные деньги на укрепление материально-технической базы онкологических лечебных учреждений, — все это даст в перспективе увеличение продолжительности жизни, считают участники съезда.

По словам федеральных и региональных экспертов, в республике многое делается, чтобы быть в тренде программ, которые реализует Минздрав России для развития онкологической службы, укрепления первичного звена в здравоохранении. Сам Николай Николаев выразил надежду, что такие инициативы на местах, как строительство фельдшерско-акушерских пунктов в Чувашии, плюс те меры, которые реализуются на федеральном уровне, будут иметь кумулятивный эффект, дадут толчок нашей отрасли. «Тем более, что в бюджете, который мы недавно принимали, финансирование отрасли здравоохранения Чувашии было увеличено аж на два миллиарда рублей. Это очень значительная сумма», — отметил известный в Чувашии врач.

Напоминаем, в работе Съезда принимают участие около 2500 участников и гостей, среди которых 455 делегатов от 85 региональных отделений «Единой России», руководители министерств и ведомств, депутаты Государственной Думы, представители исполнительной и законодательной властей регионов, секретари региональных политсоветов «Единой России», представители партийных платформ, члены экспертного и научного сообщества. При этом на Съезд аккредитовано рекордное количество журналистов – более тысячи представителей федеральных, региональных и зарубежных СМИ.

В первый день работы Съезда прошла работа на семи дискуссионных площадках по разделам Программы Партии, на которых были подведены итоги первого года реализации Программы и обозначены планы на следующий год. На секциях выступили и ответили на вопросы участников министры Правительства РФ.

Первый день завершит заседание Комиссии по контролю за реализацией Предвыборной Программы «Единой России» под председательством Председателя «Единой России», премьер-министра Дмитрия Медведева. На Комиссии будет обсуждаться реализация всех разделов Программы.

Во второй день работы Съезда пройдет пленарное заседание, на котором с программным докладом о приоритетных задачах Партии на ближайший период выступит Дмитрий Медведев. Кроме того, пройдет плановая ротация Высшего и Генерального советов Партии и будут приняты изменения в Устав. В этот же день состоится заседание Генерального совета в обновленном составе.

Во все дни Съезда будет работать выставка партийных проектов «Единой России», где все желающие смогут получить информацию об их реализации. Также по специальному QR-коду можно будет перейти на сайт и узнать подробности об удачных региональных практиках.