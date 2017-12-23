В Чувашии более полусотни человек приехали в Дом правительства за наградами

О грамот до орденов

Более 50 человек получили высокие награды в Доме правительства

22 декабря Глава Чувашии Михаил Игнатьев вручал государственные награды Российской Федерации и Чувашской Республики. Более полусотни человек приехали на эту церемонию в Дом правительства.

Среди награжденных были самые разные люди. Рядом с руководителями, с заместителями директоров крупных предприятий и фирм, сидели в ожидании вручения наград рабочие чебоксарских заводов, водитель из Моргаушского района, строитель-каменщик из Вурнар….. Но всех присутствующих объединяло одно – их работа и деловые качества получили признание на государственном уровне.

На просьбу рассказать о себе и своих чувствах одна из награждаемых, приехавшая из Мариинско-Посадского района, в ответ выдохнула: «Так волнуюсь, что ничего не чувствую». И неудивительно — даже закаленная публичными выступлениями генеральный директор Чебоксарского хлебозавода №1 Елена Бадаева, которой присвоили звание «Почетный гражданин Чувашской Республики», от волнения выронила документ. В ответном слове она призналась, что чувствует себя так, словно пошла в первый класс: ведь в истории республики никогда еще труд хлебопеков не оценивали так высоко, она первая, кто удостоился этого звания. И конечно, добавила Бадаева, это награда всех работников хлебозавода, которых ни мало, ни много – восемьсот человек.

Среди награжденных было немало жителей села, ставших «заслуженными ветеринарами, механизаторами, врачами, работниками культуры, сельского хозяйства.. Про заведующую Карачаевским ветеринарным участком, что в Козловском районе, Валентину Короткову коллеги рассказали, что на ее участке вот уже 10 лет нет ни одного инфекционного заболевания животных. Любой, кто хоть раз держал собаку или кошку знает, как непросто добиться абсолютного здоровья питомца, ау заведующей ветеринарным участком под контролем — тысячи животных.

Впрочем, говорить о важности труда тех или иных награжденных – дело неблагодарное. Без врачей, педагогов, почтовых работников, инженеров и электриков трудно представить нашу жизнь, тем более что от их работы зачастую зависит благополучие не только республики, но и страны. По словам директора департамента одного из чебоксарских заводов, буквально на днях оборудование, которое изготовили специалистына их предприятии, было поставлено в Москву — взамен устаревшего, чтобы электроснабжение столицы было более надежным.

В конце церемонии, что называется под занавес, слово предоставили председателю Госсовета Чувашии Валерию Филимонову. Он объявил о решении Государственного Совета наградить Главу Чувашии Михаила Игнатьева Орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой». Михаил Васильевич в ответном слове сказал, что служит России и будет делать все, чтобы жители нашей республики с уверенностью смотрели в будущее.