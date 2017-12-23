Пойдем в кино в «Урмай»…

Кинозал под таким названием открылся в селе Урмаево Комсомольского района. Первым в нем был показан последний российский кинохит «Легенда о Коловрате». И впредь репертуар будет ориентирован на отечественное кино.

Как сообщили в администрации Урмаевского сельского поселения, средства на реализацию этого проекта выделены из федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. На них приобрели и установили цифровое и звуковое оборудование, киноэкран, систему для современного 3D-показа. Теперь жителям и гостям Урмаево необязательно ездить в столицу, чтобы посмотреть кино, говорили на торжественном открытии кинозала.