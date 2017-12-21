Дорогие друзья, клиенты и партнеры банка ВТБ!

Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством!
Новый год — это не просто начало нового календаря, это новые надежды, успехи, победы.
Пусть наступающий год станет для вас эффективным и плодотворным годом новых возможностей и достижений, наполненным яркими событиями и добрыми делами.
От всей души желаю вам благополучия и процветания, неиссякаемой энергии и оптимизма, исполнения всех поставленных целей и задач!
Крепкого здоровья, счастья, любви вам и вашим близким!
С наилучшими пожеланиями
Константин Киргизов,
руководитель дирекции банка ВТБ (ПАО) по Чувашской Республике