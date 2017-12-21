Дорогие друзья, клиенты и партнеры банка ВТБ!

Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством!

Новый год — это не просто начало нового календаря, это новые надежды, успехи, победы.

Пусть наступающий год станет для вас эффективным и плодотворным годом новых возможностей и достижений, наполненным яркими событиями и добрыми делами.

От всей души желаю вам благополучия и процветания, неиссякаемой энергии и оптимизма, исполнения всех поставленных целей и задач!

Крепкого здоровья, счастья, любви вам и вашим близким!

С наилучшими пожеланиями

Константин Киргизов,

руководитель дирекции банка ВТБ (ПАО) по Чувашской Республике