Глава администрации Алатыря подал в отставку

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Отставка в Алатыре

На состоявшемся во вторник внеочередном заседании Алатырского городского Собрания депутатов было рассмотрено заявление об отставке главы администрации Алатыря Александра Герасимова.
Народные избранники заявление удовлетворили, приняв решение о досрочном прекращении полномочий главы администрации. Исполнение его обязанностей с 20 декабря возложено на первого заместителя главы администрации по экономическим и финансовым вопросам Наталью Назарову. Также принято решение о проведении конкурса на замещение должности главы администрации города Алатыря.
Напомним, как уже сообщала «СЧ», на прошлой неделе Глава Чувашии Михаил Игнатьев раскритиковал работу алатырских властей за то, что они не смогли освоить средства, выделенные на благоустройство городских территорий.

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