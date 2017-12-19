Михаил Игнатьев встретился с начальником Волго-Вятского главного управления Центрального банка России

18 декабря Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с начальником Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации Ларисой Павловой.

В беседе также приняли участие заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Светлана Енилина и управляющий Отделением – Национальным банком по Чувашской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации Александр Логвинов.

Обсуждена ситуация в финансовой сфере Чувашии и перспективы развития банковского сектора республики.

Было отмечено, что ситуация на кредитном рынке в республике, как и в целом по России, в текущем году характеризуется ростом активности. За десять месяцев 2017 года заемщикам Чувашской Республики банки выдали новых кредитов на общую сумму 106 млрд руб., что на 29,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Региональный кредитный портфель также вырос (на 7,5% по сравнению с началом года) и к 1 ноября 2017 года достиг 158,1 млрд рублей.

Лариса Павлова отметила, что на оживление на рынке кредитования оказало влияние снижение в течение года ключевой ставки Банка России. «15 декабря 2017 года Совет директоров Банка России в очередной раз в этом году принял решение снизить ключевую ставку. В этот раз — на 50 базисных пунктов, до 7,75%. Последовательное снижение в 2017 году ключевой ставки повлияло на снижение ставок по кредитам и на активность кредитования, особенно розничного. Это способствовало плавному росту потребительского спроса, который не привел к ускорению инфляции, что отразилось на росте благосостояния республики», — добавила она.

Лариса Павлова также обратила внимание на эффективную работу, проводимую Правительством Чувашии, которая позволяет сдерживать инфляцию в регионе на сравнительно низком уровне.

Глава республики Михаил Игнатьев выразил признательность начальнику Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации Ларисе Павловой за конструктивное взаимодействие. Руководитель региона подчеркнул, что системная работа финансово-кредитных организаций очень важна для региона и кредитования регионального бизнеса, стимулирования региональной экономики. Снижение ключевой ставки Центрального банка России расширяет возможности организаций для привлечения кредитных ресурсов.

Отдельной темой обсуждения стали вопросы взаимодействия в области финансового просвещения населения.

Лариса Павлова обратила внимание, что Центральным банком России огромное внимание уделяется вопросам финансового просвещения населения.

Вопросы финансов затрагивают все сферы жизни современного человека, и от уровня финансовой грамотности простых людей, зависит экономическая и социальная стабильность всей страны, отметила она. Финансовая грамотность будет встроена во все образовательные стандарты всех уровней в рамках соглашения Центрального банка России с Министерством образования и науки РФ.

Следует отметить, что в Чувашии финансовое просвещение населения является одним из приоритетных направлений деятельности.

Для учащихся, пенсионеров и простых граждан под общей координацией Минфина Чувашии организуются образовательные мероприятия в рамках ежегодных акций «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях», «Всероссийская неделя сбережений», проводятся циклы онлайн-уроков на темы, связанные с личными и общественными финансами, выпускается телевизионная информационная программа «Личные деньги» и т.д.

С 2016 года в школы республики поступают учебные пособия и учебно-методическая литература по основам финансовой грамотности. В 2017 году на их приобретение из республиканского бюджета выделено 10 млн рублей.

Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Казанским (Приволжским) федеральным университетом позволяет использовать потенциал федерального университета по вопросам повышения финансовой грамотности и организовать эту деятельность еще более системно.