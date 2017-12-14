Взятки входят в кабинет без стука

А выходят… под конвоем

В нынешнем году среди сотрудников правоохранительных структур республики по части коррупционных преступлений «лидируют» работники службы исполнения наказания. По данным СУ СКР по Чувашии, перед судом предстали 4 должностных лица исправительных колоний, уличенные во взяточничестве или в злоупотреблении должностными полномочиями.

Суд снял погоны

Бывший заместитель начальника чебоксарской исправительной колонии № 1 за взятку приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

По версии следствия (СУ СКР по Чувашии), летом этого года он получил взятку в 25 тыс. рублей, а впридачу к ней — тепловую пушку и преобразователь напряжения общей стоимостью свыше 5,5 тыс. рублей. Через посредника эту взятку презентовал осужденный — за оказанное содействие в его переводе на более мягкие условия отбывания наказания. Помимо реального лишения свободы, бывший заместитель оштрафован на сумму свыше 92,5 тыс. рублей. Кроме того, он лишен специального звания «подполковник внутренней службы» и на 3 года права занимать должности в правоохранительных органах. Приговор не вступил в законную силу.

Другой заместитель начальника этой же колонии (теперь тоже бывший) осужден за превышение должностных полномочий. Следствием и судом установлено, что в прошлом году он не выполнил указание руководства провести мероприятия по организации на территории ИК производства мясных и рыбных полуфабрикатов за счет средств от приносящей доход деятельности.

Дабы скрыть факты ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей, замначальника решил построить такой цех на деньги одного из осужденных, который по приговору суда с июля 2016-го отбывал в этой колонии 4-летнее наказание за покушение на мошенничество.

Злоумышленник предложил ему оплатить строительство этого объекта, пообещав взамен оказать содействие по его переводу на облегченные условия отбывания наказания и другие привилегии. Тот согласился и передал на «благое дело» свыше 320 тыс. рублей. Цех по производству мясных и рыбных полуфабрикатов был построен.

В конце ноября того же года замначальника колонии обеспечил передачу для осужденного мультиварки, газированных напитков, сигарет, более 3,5 кг мяса. Ну и, само собой, его перевод в отряд с облегченными условиями отбывания наказания, хотя осужденный имел неснятое дисциплинарное взыскание и не имел на это права. После того, как служивый включил его в списки лиц, подлежащих поощрению, это взыскание было досрочно снято. А заму пришлось проститься с работой и пойти под суд, который наказал его двумя годами условного лишения свободы.

И взяткодателей наказывают

Двое мужчин, отбывающих наказание в колонии № 1, осуждены за дачу взяток сотруднику отдела безопасности этого исправительного учреждения.

С октября прошлого года по январь нынешнего заключенные передали ему 25 и 85 тыс. рублей соответственно — за общее покровительство и попустительство. Тот, кто презентовал сотруднику 25 тыс., в общей сложности должен был передать ему 100 тыс. рублей. И уже получив первый денежный транш, сотрудник «закрыл глаза» на нарушение взяткодателем установленного порядка отбывания наказания — не принял мер по его привлечению к дисциплинарной ответственности.

Основная часть взяток в целях конспирации была перечислена на банковскую карту, зарегистрированную на имя двоюродного брата сотрудника колонии, а оставшиеся 15 тыс. рублей — на его личную карту, сообщили в СУ СКР по Чувашии.

По приговору суда один взяткодатель-заключенный оштрафован на 500 тыс. рублей. Другому, с учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору, назначен срок в 5 лет.

Сотрудник колонии (теперь уже бывший) выслушал приговор за получение взяток раньше, наказание — 4 года колонии общего режима. Он также лишен специального звания «капитан внутренней службы». Кроме того, в отношении него применена конфискация денег в размере 110 тыс. рублей, что соответствует сумме взяток.

Амнистия выручила

Злоупотребил должностными полномочиями и бывший начальник исправительной колонии № 8, что в Алатырском районе.

Как установлено, с апреля по май 2014 года «вопреки интересам службы, из личной заинтересованности» он поручил одному из осужденных, с которым находился в доверительных отношениях, получить 50 тыс. рублей от другого осужденного — за обещанное начальником содействие в условно-досрочном освобождении.

На полученные деньги были изготовлены декоративные ограждения для обустройства территории жилой зоны колонии. Однако по УДО осужденный не вышел, поскольку не возместил ущерб, причиненный им в результате преступления, за которое отбывал наказание.

Суд приговорил бывшего начальника колонии к штрафу в 50 тыс. рублей и тут же освободил от наказания в связи с амнистией по случаю 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Кстати, эта же амнистия освободила начальника колонии от наказания и по другому уголовному делу, возбужденному ранее. Как сообщала «СЧ», в 2014 году он использовал двух осужденных в качестве разнорабочих при строительстве своего дома в Алатыре. Тогда суд приговорил фигуранта дела к штрафу в 80 тыс. рублей с прекращением уголовного дела.

В следственном управлении отмечают, что противоправная деятельность сотрудников колоний выявлена при тесном взаимодействии СУ СКР с другими правоохранительными структурами, ну и, конечно, с подразделениями собственной безопасности ИК.