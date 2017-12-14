Тридцать портретов с автографом

В Канаше открыта выставка работ Сергея Журавлева

Восемь лет фотожурналист Сергей Журавлев создавал коллекцию фотопортретов и автобиографий наших выдающихся современников, людей, созидающих во славу культуры Чувашии. Эта галерея продолжает пополняться и по сей день, но уже можно подвести предварительные итоги. Первую выставку «Автограф» автор проекта открыл в Канаше, в детском Доме творчества.

Коллекция начиналась с портрета народной артистки СССР Веры Кузьминой, опубликованного в журнале «Тăван Атăл», на полях которого она оставила свой изящный росчерк с пожеланиями. Идея понравилась, и журналист продолжил в том же духе: просил оставлять автограф для сегодняшних и будущих читателей и зрителей. К тому же уговаривал деятелей культуры и искусства написать от руки хотя бы несколько абзацев драгоценных воспоминаний. Так появились фотопортреты и авторские биографии Нины Григорьевой и Нины Яковлевой, Анатолия Дуняка и Николая Терентьева, Тамары и Алексея Красотиных, Геннадия Большакова и Порфирия Афанасьева, Петра Пупина и Атнера Хузангая, Евы Лисиной и Иосифа Дмитриева, Мориса Яклашкина и Сергея Павлова, многих других — писателей и музыкантов, артистов и художников республики.

Часть материалов легла в основу книги Сергея Журавлева «Артисты Чувашии», где наряду с печатным текстом шли строчки, написанные рукой героя повествования. Некоторых из тех, чьи прекрасные лица и росчерки запечатлел фотожурналист, уже нет на этом свете, но в славной фотогалерее, как и в нашей памяти, они останутся навсегда. На вопрос, как он выбирал героев для проекта, автор отвечает, что сначала поводом могли стать юбилеи или вручения почетных наград, а затем он просто хотел успеть запечатлеть выдающихся людей культуры, которых в республике знают все. А если кто-то не знает, то обязан узнать. Хотя бы и из такой вот выставки.