Волонтеров Worldskills выберут в Чебоксарах

В Чувашии будут готовить волонтеров на 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Worldskills, который состоится в 2019 году в Казани. По итогам конкурса одним из пятнадцати ресурсных центров стал Центр молодежных инициатив Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики. «Следующий год — Год волонтера, поэтому было вдвойне волнительно завоевать это право», — прокомментировала победу директор учреждения Юлия Аланова.

Надо отметить, что Центр молодежных инициатив — не новичок в деле подготовки добровольцев. Здесь отбирали волонтеров на Универсиаду-2013 в Казани, на форум «Россия — спортивная держава» 2015 года… Помимо событийного здесь также развивают социальное волонтерство. Именно участникам социальных проектов в центре планируют отдать предпочтение при отборе кандидатов на участие в Worldskills.