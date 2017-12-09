В Чебоксарах по единой карте школьника можно будет оплачивать проезд в общественном транспорте

В Чебоксарах определен победитель конкурса, который оборудует городские школы считывающими устройствами единой карты учащегося. При этом услуги электронной карты расширятся.

Администрацией города Чебоксары проведены торги, где решением конкурсной комиссии определен победитель, которому предстоит оборудовать городские школы на входе считывающими устройствами единой карты учащегося. Само оборудование, с помощью которого ученики могут заказывать и оплачивать школьное питание, уже установлено, дети активно им пользуются.

Как отмечает начальник управления образования администрации города Чебоксары Дмитрий Захаров, услуги единой карты учащегося расширяются. «Кроме двух основных функций карта учащегося позволит также оплачивать проезд в общественном транспорте. В полной мере единая карта заработает в начале 2018 года», — говорит он.

Таким образом, одной картой школьники будут производить оплату питания и проезда, а родители получат отчеты о питании своих детей, посещении ими школ, муниципальных домов творчества и учреждений спорта, культуры в личных кабинетах или через смс-уведомления.

Заместитель главы администрации города Чебоксары по социальным вопросам Алла Салаева подчеркивает, что «отсутствие наличного оборота денег в школах снижает риски появления преступности среди детей и подростков, а создание безопасных условий для маленьких чебоксарцев — одна из приоритетных задач администрации города».

Источник: г. Чебоксары Чувашской Республики