Чебоксары — в группе лидеров Национального рейтинга прозрачности закупок

6 декабря в Торгово-промышленной палате Российской Федерации были объявлены результаты «Национального рейтинга прозрачности закупок – 2017». По поручению главы администрации города Чебоксары Алексея Ладыкова в торжественной церемонии награждения победителей принял участие директор муниципального Центра организации закупок города Чебоксары Надежда Колебанова.

Среди 422 участников рейтинга город Чебоксары вошел в группу лидеров муниципальных образований России, получивших статус «Высокая прозрачность». В эту же группу вошли такие города как Казань, Самара, Новосибирск, Владимир, Красноярск.

«Национальный рейтинг прозрачности закупок» проводится с 2006 года при поддержке Федеральной антимонопольной службы, Счетной палаты, Государственной Думы и других профильных министерств и ведомств, являясь инструментом профессионального и общественного контроля за эффективностью расходования средств государственными, муниципальными и крупными корпоративными заказчиками.

Закупки в городе Чебоксары централизованы с 2012 года, в рамках которого взаимодействуют уполномоченное учреждение и более 260 заказчиков. Централизация осуществления закупок через уполномоченное учреждение позволила повысить их эффективность, а также уменьшить количество нарушений законодательства в сфере закупок за счет единого методологического подхода к процедурам, новым подходам к планированию и формированию закупок, применять наиболее совершенный механизм определения победителя – аукцион в электронной форме, проводимый на специализированных электронных торговых площадках.

Отмечая работу муниципального казённого учреждения «Центр организации закупок», Алексей Ладыков подчеркнул, что Чебоксары несколько лет входит в число лидеров национального рейтинга и высокая оценка федеральных экспертов свидетельствует о том, что в столице Чувашии создана прозрачная и конкурентная система муниципальных закупок, позволяющую эффективно использовать каждый бюджетный рубль.