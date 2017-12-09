АЛЕКСЕЙ ТЕКСЛЕР, первый заместитель министра энергетики России:

«Чувашия очень достойно смотрится во всех наших начинаниях, особенно что касается современных инновационных решений. Здесь, безусловно, большая роль Главы региона, который поддерживает такого рода производства… Сегодня мы посмотрели современные контроллеры, на то, как все системы управления производятся, внедряются в энергетике. Не каждый регион может похвастаться такой промышленностью, такой индустрией. Вы за счет человеческого капитала можете решать такие сложные задачи. Это здорово… Мы здесь наращиваем человеческий капитал, который в современном цифровом мире может достойно представлять технологический блок нашей страны».

(В ходе рабочей встречи с Главой Чувашии Михаилом Игнатьевым)