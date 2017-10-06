ВЛАДИМИР ИВАНОВ, министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии:

«У чебоксарского троллейбусного управления накопились большие долги за потребленную электроэнергию. Одной из основных причин возникновения задолженности называют рост тарифов на электрическую энергию. По сравнению с прошлым годом они увеличились на 25%. Перевозки троллейбусами в Чебоксарах, безусловно, продолжатся. Перед республиканскими и муниципальными властями стоит задача разрешить финансовый вопрос, стоящий перед троллейбусным управлением. В рамках существующего законодательства на это есть время, 3-4 месяца».