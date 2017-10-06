ВЛАДИМИР ИВАНОВ, министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии:
«У чебоксарского троллейбусного управления накопились большие долги за потребленную электроэнергию. Одной из основных причин возникновения задолженности называют рост тарифов на электрическую энергию. По сравнению с прошлым годом они увеличились на 25%. Перевозки троллейбусами в Чебоксарах, безусловно, продолжатся. Перед республиканскими и муниципальными властями стоит задача разрешить финансовый вопрос, стоящий перед троллейбусным управлением. В рамках существующего законодательства на это есть время, 3-4 месяца».
Один Ответ
Цены на электроэнергию для предприятий достигали за август 2017 года до 4,8 руб/квт*ч. При СССР предприятия платили по 1 копейке за киловатт/ч, то есть в 480 раз меньше. И это при том, что в то время постоянно вводили в строй все новые мощнейшие ГЭС и АЭС (в том числе Чебоксарскую ГЭС), на строительство которых государство тратило большие средства. Почти вся нынешняя инфраструктура по электроснабжению построена при СССР. Зарплаты сейчас у трудяг выросли только примерно в 100 раз. Вопрос — куда сейчас идут те колоссальные средства, которые собираются с предприятий и населения нашей страны? Ответ очевиден — из нашей страны по данным академика Сергея Глазьева вывезено 1 триллион долларов — это 1 тысяча миллиардов долларов. Если разделить на количество жителей страны, то за эти деньги можно было построить на каждую российскую семью по двух-трехкомнатной квартире в областном городе — если считать по себестоимости строительства.
Проезд в троллейбусе при СССР стоил 4 копейки, сейчас — 17 рублей, то есть вырос в 425 раз (зарплата выросла в 100 раз)..