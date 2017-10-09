И в огонь, и в воду

МАЛЬЧИШКИ С ХРАБРЫМИ СЕРДЦАМИ

Они теряются при виде направленных в их сторону телекамер и немного смущаются слова «герой» в свой адрес. Восемь школьников из разных уголков Чувашии, самому младшему из которых всего десять лет, а старшему — семнадцать, рискуя жизнью, спасли людей при пожарах и на водоемах.

«Так поступил бы каждый», — явно скромничают ребята. На днях смелым мальчишкам пожал руку Глава Чувашии Михаил Игнатьев. Он поблагодарил парней за мужество, а их родителей и учителей — за достойное воспитание.

Более 8000 человек награждены в России медалью «За спасение погибавших»

Шестиклассник Тюмеревской школы Янтиковского района Сережа Юзуков, заметно волнуясь, рассказывает Михаилу Игнатьеву о своих школьных делах, увлечении футболом. А вот июльским полднем мальчонке невысокого росточка было не до страха. В тот день он вместе с тремя друзьями купался на пруду на окраине деревни. Ребята катались на плоту и решили до берега добраться вплавь. А когда один из них вдруг начал тонуть, Сережа, не раздумывая, бросился ему на помощь. О случившемся тут же рассказали взрослым. «Сначала я отругала сына за то, что пошел купаться без разрешения, а когда узнала, что он спас друга, — похвалила, — вспоминает мама мальчика Алина Юзукова. — Семья у нас простая: я работаю на ферме, отец — на стройке. Детей учим быть самостоятельными, может быть, поэтому сын тогда не растерялся».

Смелый поступок и за плечами маленького Дениса Ведяшова, четвероклассника алатырской школы № 3. Десятилетний мальчик бесстрашно кинулся в воду, когда увидел на поверхности реки тонущего ребенка, и сумел вытащить его на берег. Вокруг было много взрослых, но, по-видимому, все были так заняты своими делами, что никто не обратил внимание на утопающего шестилетнего мальчика. Благодаря отваге Дениса, который и сам-то был ненамного старше, жизнь малыша удалось спасти. «Он испугался уже потом, — говорит мама юного спасателя Светлана Ведяшова. — Подошел ко мне весь бледный и сказал: «Мама, это я вытащил».

Скромные ребята из Новомуратской школы Комсомольского района перед лицом опасности тоже не спасовали. Когда пару недель назад в селе Тугаево загорелся дом, друзья без колебаний ринулись в огонь. В доме находились двое: восьмилетний мальчик и его дядя. Старшеклассники Владимир Прокопьев, Яков Макаров, Сергей Иванов, Григорий Ильин первыми пришли на помощь. Разбив окно, юноши вызволили из горящего плена ребенка и отвели к соседям. Бросились было спасать и мужчину, но из-за густого дыма не смогли его разыскать. Мальчишки до конца боролись с пожаром: помогали взрослым, таскали ведрами воду, разбирали крышу сарая. «Ребята у нас хорошие в деревне, дружные, активные, надежные», — отзываются о своих подопечных учителя. Сергей Иванов, например, увлекается экологией, а Володя Прокопьев — участник школьного поискового отряда «Наследие».

Большое храброе сердце и у девятиклассника Асановской школы Комсомольского района Димитрия Степанова. В августе прошлого года он спас жизнь пожилой односельчанки Таисии Таборкиной. В доме одинокой пенсионерки пожар возник поздно вечером из-за удара молнии. Дима гулял в это время с друзьями, и ребята не смогли пройти мимо. «Сначала загорелась баня, а потом огонь перекинулся на дом, — вспоминает те страшные минуты школьник. — Мы не стали дожидаться пожарных, ломом открыли дверь и вывели бабушку на улицу. Дом был деревянный, все вспыхнуло мгновенно». «Как не побоялся?» — все спрашивали и спрашивали у паренька. «Страха не чувствовал, ведь со мной были друзья», — лаконично отвечал Дима. «У нас и папа такой же — готов в самое пекло лезть, — не знает, то ли радоваться такой черте характера, то ли огорчаться мама мальчика Ирина Степанова. — Он служил в «горячей точке», награжден медалью, так что у Димы это в крови, есть с кого брать пример. Отчаянный парень. А ведь в детстве чуть сам не устроил пожар».

Спокоен и рассудителен в беседе с руководителем республики Кирилл Блинов, девятиклассник Хозанкинской школы Красночетайского района. Прошлым летом мужественный мальчишка пришел на помощь двум девочкам на пруду у деревни Тиханкино. Крики о помощи Кирилл услышал, когда вместе с мамой работал в огороде. Не теряя ни секунды, мальчик помчался на выручку. Как оказалось, девочки двенадцати и семи лет вместе с папой катались на катамаране. Когда старшая стала тонуть, отец прыгнул ее спасать, но, к несчастью, сам пошел ко дну. Мальчишка мгновенно бросился в воду и доставил девочек на берег. Несколько раз нырял он и за их отцом , однако из-за большой глубины найти его мальчику не удалось.

«Когда я бросился в воду, даже подумать не успел о страхе», — признался Кирилл. А мама отважного мальчика Елена Блинова до сих пор переживает: «Только потом до меня дошло, что ведь он тоже мог утонуть. Кирилл — старший в семье, он всегда был ответственным». Спасенные девочки уехали домой, в другой регион, и больше с ними отважный мальчик не встречался. Однако их бабушка, которая живет в соседней деревне, всегда при случае говорит «спасибо» Кириллу и его родителям.

Кстати, совсем недавно семья Блиновых получила радостную весть из Москвы — Указом Президента России Кирилл Блинов награжден медалью «За спасение погибавших». За ней он скоро поедет в столицу России.

Но одна награда у Кирилла уже есть — на встрече в Доме правительства каждый из юных спасателей получил часы из рук Главы Чувашии. Герои, как и все нормальные мальчишки, тут же их примерили и принялись фотографироваться с подарком.

Фото Олега Мальцева: Школьники Новомуратской школы Комсомольского района Григорий Ильин, Владимир Прокопьев, Сергей Иванов и Яков Макаров (слева направо) из горящего дома вызволили восьмилетнего ребенка. За поступок ребята были отмечены часами от Главы Чувашии.