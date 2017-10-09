Миллионы на школьный мониторинг

19 регионов страны получат 270 млн рублей на внедрение в образовательных организациях системы мониторинга здоровья школьников. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Как сообщается на сайте российского правительства, средства выделены в рамках госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы. Они будут направлены в том числе на оснащение отечественным оборудованием и программными комплексами для обследования здоровья обучающихся с ограниченными возможностями, развитие системы раннего выявления заболеваний, включая проведение медицинских осмотров и скрининг-обследований.

В число получателей субсидий вошли и пять регионов ПФО. Самые большие суммы достались Чувашии и Оренбургской области — 13,9 и 14,6 млн соответственно. Деньги на мониторинг выделены также Хабаровскому и Краснодарскому краю, Якутии, Севастополю и другим регионам.