Праздничная «Золотая осень»

В МОСКВЕ ГОВОРИЛИ ПРО РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ И МОСТ ИЗ ХЛЕБА

В предстоящее воскресенье отмечается День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности России. А сегодня в Москве, на территории ВДНХ, продолжает свою работу 19-я российская выставка «Золотая осень-2017». Форум собрал на своей площадке 1400 предприятий из 70 регионов России и 15 стран зарубежья. Здесь участвует и делегация Чувашии во главе с вице-премьером — министром сельского хозяйства республики Сергеем Артамоновым.

Выставку открыл премьер-министр Дмитрий Медведев. Ему и министру сельского хозяйства Александру Ткачеву были представлены наиболее крупные инвестиционные проекты в сфере АПК и по развитию сельских территорий.

На выставке презентуется ряд просто экзотических экспонатов. Один из них – хлебопекарная копия арки моста через Керченский пролив, которую привезли крымчане. А ростовчане показывают «царь-колбасу» длиной 6 метров и весом более 300 килограммов.

Достойно выглядят и производители Чувашии. 28 предприятий и организаций нашего АПК, а также муниципалитеты участвуют в отраслевых конкурсах, представляют свою продукцию и достижения в 65 номинациях. У их экспозиции тесно от посетителей — с удовольствием дегустируется и раскупается молочная и мясная продукция. При этом отмечаются ее отличные вкусовые качества и экологическая чистота, сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

Сергей Артамонов принял участие в агробизнесфоруме «Лидерство российского АПК: как обеспечить качественный рост?» В первый день выставки министром было подписано соглашение о сотрудничестве с председателем Ассоциации региональных сельхозтоваропроизводителей Сергеем Архиным. Оно позволит создать благоприятные условия для продвижения продукции Чувашии на рынки Москвы, Московской области и других регионов России.

Заметим, аграрии нашей республики будут отмечать свой праздник по традиции после полного завершения уборочных работ — 3 ноября. Одним из наиболее весомых достижений в АПК в этом году стал рекордный валовой сбор зерна — более 700 тыс. тонн. Такой результат в Чувашии достигнут впервые за последние 16 лет.