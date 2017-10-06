Приехали. Обратного хода не будет

С 15 ОКТЯБРЯ В СТОЛИЦЕ РЕСПУБЛИКИ НАЧНУТ РАБОТАТЬ ПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ

«СЧ» уже сообщала о планах по открытию в Чебоксарах платных парковочных мест. О старте проекта и о том, какое он получит развитие, журналистам рассказал директор Управления ЖКХ и благоустройства города Олег Белов.

Он напомнил, что еще в 2014 году администрацией Чебоксар было разработано положение о создании платных парковок, определены и возможные места их размещения. На общественные слушания рабочая группа представила 9 парковочных адресов, после голосования их осталось 4. Разместятся платные стоянки на улице Привокзальной, д. 1 (перед зданием железнодорожного вокзала), на площади Республики (возле старого Дома правительства), на Деловом проезде (поблизости от Управления Росреестра по Чувашии) и проспекте Ленина, д. 2 (у здания главпочтамта).

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БОРИС: «И вообще, хватит во дворах жилых домов держать и хранить автомобили. Люди совсем обнаглели. Авто должны быть на специальных стоянках и в гаражах».

— С 15 октября все эти парковки будут работать в тестовом режиме, а с 15 ноября начнется их полноценная эксплуатация, — уточнил Белов. — Тарифы утверждены: час парковки водителю легкового автомобиля обойдется в 30 рублей, водителю грузовика или автобуса — в 60. Оплату можно будет проводить с помощью банковских карт, через установленные на парковках терминалы, а также при помощи мобильного приложения и СМС.

Пока решено, что за первые полчаса стоянки плату вносить не нужно. Окончательный временной бонус определится через месяц, после завершения тестовых испытаний. К этому времени будет утвержден и закон о штрафных санкциях: предполагается, что штраф составит 1000 рублей, если нарушение выявлено в первый раз, и 2-3 тысячи — при повторном неплатеже.

Контроль за парковочным пространством поручен сотрудникам земельного управления. Нарушителей выявят с помощью планшетного компьютера, на который будет стекаться информация о том, когда водитель того или иного авто осуществил платеж и за сколько часов внес плату (или не заплатил вовсе). Все оборудование, а также недешевое программное обеспечение закуплено за счет ПАО «Ростелеком». Сумма составила 22 млн рублей.

— Окупятся затраты не раньше, чем через пять лет, — считает руководитель Управления ЖКХ и благоустройства. — Но для администрации Чебоксар в данном случае главное не столько пополнение бюджета, сколько организация безопасного и бесперебойного движения транспорта в городе.

Олег Белов отметил, что в перспективе возможна продажа абонементов на парковочные места и предоставление льгот для отдельных категорий автовладельцев. Планируется открыть и другие платные парковки в центре Чебоксар, а также в других районах города. Ведь число транспортных средств растет день ото дня.

Фото автора: Освоить паркомат автовладельцам большого труда не составит.