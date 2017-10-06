Берег турецкий и крымское побережье

Вячеслав Иванов, журналист

Вернулись с женой из Турции — Кемера. Довольны хорошим отелем, отличной погодой, чистейшим морем. И особо — тем, что из Антальи в Чебоксары вылетели за сутки до коллапса с ВИМ-Авиа.

И туристический, и торговый бизнес на том берегу после двухлетнего отдыха от российского туриста словно прорвало. Как недавно констатировал Владимир Путин, турпоток вырос в 11 раз, но это практически от нуля. Выпавшие за это время доходы в кожаных бутиках стремятся восполнить заоблачными ценами — на старте покупки. Но через полчаса можно выторговать более половины стоимости. Куртку за 600 долларов я в итоге купил за 200. А обслуга в отеле — сама предупредительность даже без намека на невежливость. Весь персонал как на подбор, ребята 20–22 лет, за работу держатся, другой здесь просто не найти.

Номер в «четверке» довольно просторный, с грамотным теплым дизайном. Еда разнообразная, правда, в части мяса — в основном курица, но очень вкусная.

Любопытно местное ТВ. Кроме турецких много английских, немецких каналов. И порядка пяти — украинских. По контенту нельзя сказать, что агрессивные, даже новостная ТСН. Остальные — комиксы и сериалы типа наших «Ворониных». Персонажи новостных программ говорят наполовину по-русски. Скажем, очередная краса Украины — только на русском в ответ на вопросы корреспондента на мове.

Кстати, о Незалежной. В последние дни нашего пребывания ощущался буквально наплыв туристов с Украины. Наверное, потому что Крым теперь не их… Стычек с ними не было, разве что один парень рьяно доказывал, что, когда на месте Москвы было болото, Киевская Русь уже процветала. Остальные рассказывали о своем мирном житье, упирая, что «им до политики поверху». Но отмечали, что по их ТВ плохо о России говорят меньше, чем нам об Украине по нашему.

Кстати, и о Крыме… В прошлом году мы отдыхали в Алуште. Город явно сильно запущен за «украинские» годы. По части затрат вышло тогда примерно так же, как и нынче в Турции. Но за границей мы жили на всем готовом, а в Алуште готовить приходилось самим либо есть в общепите, так как жили в частном секторе.

А еще отмечу: мы цивилизованнее турков при пересечении уличной зебры. У нас водитель уступает пешеходу, у них не обязан. Нам уступила лишь одна машина, и та полицейская.

P.S. Только что узнал, что Роспотребнадзор занялся моим туроператором на предмет уклонения от вывоза туристов из Турции.