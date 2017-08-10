Первые встречи на льду

ХОККЕИСТЫ ГОТОВЯТСЯ К НОВОМУ СЕЗОНУ

В выходные ХК «Чебоксары» проведет первые предсезонные товарищеские матчи. Соперником команды станет саратовский клуб «Кристалл».

В субботу выход команд на лед запланирован на семь вечера. Матч воскресного дня стартует в десять утра. Обе команды выступали в первенстве Высшей хоккейной лиги. В предстоящем сезоне 2017-2018 гг. они также продолжат свое участие в этой турнирной группе.

15 августа чебоксарские хоккеисты скрестят клюшки с участником Молодежной хоккейной лиги — ХК «Ирбис». Начало матча — в 13.00. А с 23 по 26 августа в Чебоксарах пройдет очередной турнир на Кубок Главы Чувашии. За трофей поборются ХК «Кристалл», ХК «Тамбов», ХК «Мордовия» и ХК «Чебоксары».

Игры первенства ВХЛ стартуют 15 сентября с матчей фаворитов прошлого сезона — ХК «Мордовия» и ХК «Ростов». Для чебоксарских «богатырей» первый выход на лед состоится 20 сентября в Барнауле. Им предстоит встретиться с ХК «Алтай».