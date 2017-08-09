МИХАИЛ ИГНАТЬЕВ, Глава Чувашии:

«Местная власть должна прислушиваться к инициативам населения. Но и население не должно оставаться в стороне. Касательно мусора на набережной. Конечно, городские власти здесь недорабатывают, но и жители города, которые отдыхают на набережной, должны заботиться о ее чистоте. Сейчас обсуждаются параметры республиканского бюджета Чувашской Республики на 2018 год. Хочу подчеркнуть, что в приоритетном порядке средства будут выделяться тем муниципальным образованиям, где есть порядок, чистота, а в их поддержании непосредственно участвуют жители».

(В ходе рабочего визита в Новочебоксарск)