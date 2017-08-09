На ярмарке цены от производителей

В столице республики развернулись ярмарки выходного дня. Торговля идет на трех площадках — на проспекте Тракторостроителей у универмага «Шупашкар», по улицам Эльгера и Б. Хмельницкого.

Эта традиционная предосенняя торговая форма позволяет приобрести горожанам сельхозпродукцию по ценам от производителей, которые ниже, чем в торговых сетях. В спросе картофель, капуста, морковь и другие свежие овощи с полей республики.

Как сказали в Минсельхозе республики, открытые в рамках реализации обозначенных в конце июля Главой Чувашии задач ярмарки выходного дня будут работать с 5 августа еженедельно. А с 26 августа на специально отведенных площадках во всех городах республики откроются ярмарки «Дары осени — 2017».