Столица готовится к дню рождения

Даже в центре Чебоксар есть здания непрезентабельного вида, что уж говорить об отдаленных улицах. А облупившийся фасад, хулиганские надписи не красят и самые новые дома. На еженедельной планерке в администрации города проверили, исполняют ли собственники зданий, нарушающих архитектурные требования, выданные им предписания.

Отчитываться перед и.о. главы администрации Алексеем Маклыгиным на еженедельной планерке пришлось представителям каждого района. В целом собственники недвижимости ведут себя дисциплинированно, красят и ремонтируют, как только получат предписания. В числе первых, кто позаботился о внешнем виде своих строений, Чебоксарско-Чувашская епархия: у церкви святого Михаила и Покровско-Татианинского собора обновили фасады. Однако удивляет то, что потребовались отдельные официальные напоминания для торговых домов, универмагов и продуктовых магазинов, чтобы те наконец занялись внешним видом своих зданий. Как будто непрезентабельное состояние не отпугивает покупателей.

Еще одна беда — это надписи на стенах. К примеру, в списке от Московского района около пятидесяти адресов, где необходимо закрасить «художества» неизвестных авторов. Среди них и жилые дома, и подземный переход возле бывшего кинотеатра «Сеспель», и забор строительной площадки.

«В первую очередь внимание необходимо уделить внешнему виду центральных улиц, фасадам видовых зданий, — отметил Алексей Маклыгин. — Это лицо города, оно должно быть чистым, опрятным и современным».

Еще один важный вопрос касался результативности муниципальных закупок. Как доложил начальник управления по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций Евгений Максимов, за полгода муниципальные заказчики заключили 7872 контракта на сумму почти 3 млрд рублей. Благодаря открытым конкурсам и аукционам сэкономить удалось почти 150 млн рублей из бюджета города. Однако сегодня уже очевидно, что по некоторым контрактам нарушаются условия исполнения обязательств. Сейчас по ним направлены исковые заявления в Арбитражный суд Чувашии. Общая сумма исков составляет 93 млн рублей. «По 6 контрактам судом уже назначены штрафы, остальные на рассмотрении», — закончил доклад Евгений Максимов.

По-прежнему большое внимание городские власти уделяют ежедневной работе по благоустройству. Сейчас в городе идет четвертый покос травы. Его должны закончить до Дня города. Кроме того, горожане жалуются, что с Московской набережной, ставшей после реконструкции любимым местом отдыха, не успевают вывозить мусор.

«Приток отдыхающих здесь в выходные возрастает, есть претензии горожан по поводу качественной организации вывоза мусора. Устанавливался трехразовый вывоз мусора в течение дня. Поручения нужно выполнять качественно», — поставил задачу Алексей Маклыгин.

Фото Валерия Козлова: В эти дни идет уже четвертый покос травы на газонах.