Больничный лист уходит в Интернет

ОБ ЭТОМ НЕ ЖАЛЕЮТ НИ ВРАЧИ, НИ ПАЦИЕНТЫ

Пока лингвисты решают, как более точно перевести на чувашский язык новый термин «электронный листок нетрудоспособности», республика уже попала в десяток регионов, где успешно идет освоение электронного оборота документов.

Этому нововведению чуть больше месяца. И если в первые две недели лишь шесть лечебных учреждений Чувашии начали выписывать электронные документы заболевшим, то сейчас их уже 22, а общее число выданных «электронных листков» приближается к двум сотням.

8 городских, 14 районных медицинских организаций активно выдают электронные больничные

Крупные предприятия готовы к тому, чтобы оплачивать дни болезни своим сотрудникам по электронным листкам нетрудоспособности. Например, на «ЭЛАРЕ» создали специальную комиссию, которая занималась организацией процесса. Там ведется автоматическое формирование табелей рабочего времени, и необходимо было изменить программу, чтобы электронные больничные обсчитывались тоже автоматически. Учитывая, что на предприятии трудится более четырех тысяч человек, – задача серьезная. Но и плюсы после ее внедрения очевидны. В личном кабинете предприятия руководители производства сразу же видят, сколько сотрудников заболели. Часто болеющих людей также видно, при этом можно принять меры по их оздоровлению и реабилитации.

И есть еще одна тонкость: по словам руководителя группы отдела развития и управления персоналом предприятия Натальи Кушмановой, раньше в их практике встречались поддельные листки нетрудоспособности, и это доставляло много проблем, в том числе с налоговыми органами. Электронный больничный подделать невозможно, поэтому завод не будет нести потери по оплате прогулов. Кроме того, нет необходимости хранить большое количество бумажных документов: ведь каждый листок нетрудоспособности приходилось заполнять вручную, копировать и подшивать в папки.

Врачи, выписывающие электронные документы, довольны: можно как страшный сон забыть «чертежный шрифт», которым необходимо заполнять бумажный больничный, не тревожиться, что сделал ошибку при написании названия предприятия, где работает пациент, или перепутал цифры ОГРН. В результате выписка электронного варианта по сравнению с традиционным отнимает в пять раз меньше времени, и его можно потратить на общение с больным.

В БСМП выдано почти сто электронных больничных, и минусов доктора не видят. Врач общей практики Ольга Викторова признается, что готова работать вообще без бумажных экземпляров, это легче: не надо гонять пациентов в кабинет выписки больничных, потом ждать их, чтобы подписать бумагу, не надо переживать по поводу помарок, которые делают документ недействительным. А сколько проблем возникает, если человек теряет листок нетрудоспособности или тот приходит в негодность!.. Документы строгой отчетности усложняют жизнь при недостаточно бережном отношении: необходимо требовать у человека справку с предприятия, где он работает, что там больничный не получили и не оплатили. Созывать комиссию, выдавать дубликат.

Пациенты, кому уже довелось получить листок нетрудоспособности «из компьютера», тоже довольны. Особенно те, кому есть с чем сравнивать. Людмила Михайловна два года назад сломала руку, «бюллетенила» долго. И когда пришло время сдавать больничный, тот сильно обветшал и, как ей сказали в отделе кадров, из-за этого не подлежал оплате. На его восстановление выздоровевшая женщина потратила почти неделю и до сих пор не любит вспоминать об этом. Заболев в июле, она с радостью согласилась на электронный вариант документа. Вышла на работу, предъявила корешок с номером больничного, выданный ей в поликлинике, и думать про него забыла.

Министр здравоохранения Владимир Викторов считает, что новая технология практически отработана, особых вопросов не вызывает и не требует дополнительных затрат. При этом бумажные больничные останутся в любом случае, без письменного согласия пациента никто его принуждать к получению электронного варианта не имеет права, но количество их явно сократится.

Сейчас, по словам руководителя регионального отделения Фонда социального страхования Галины Николаевой, подписано более 1,5 тыс. соглашений со страхователями республики об информационном взаимодействии при формировании электронного листка нетрудоспособности. Для этого создается база данных предприятий, открыта «горячая линия» для медиков, чтобы они могли уточнить правильное написание организации или получить ответы на возникшие вопросы.

Фонд социального страхования с 1 июля 2019 года перейдет на прямое финансирование больничных листов, сразу на расчетный счет пациента в течение 10 дней после его закрытия. Это будет удобно всем: работающим людям не нужно будет ждать дня зарплаты, предприятиям не придется отвлекать свои средства на оплату, а потом ждать их возврата из ФСС. Поэтому выдача электронных листков нетрудоспособности, которая началась в республике, это очередной шаг на пути к электронному документообороту.

Фото Максима Васильева: Уже около полусотни электронных больничных работодатели приняли, заполнили и выплатят пособия по нетрудоспособности в ближайший день заработной платы.