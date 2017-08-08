Рыжий, рыжий, конопатый…

Началась регистрация на фестиваль рыжих «Сделаем мир ярче», который состоится в Чебоксарах впервые — в рамках празднования Дня города.

Принять в нем участие приглашаются все счастливые обладатели уникальной пламенной шевелюры, бороды, задорных веснушек и даже… хозяева рыжих питомцев.

Как сообщает организатор фестиваля администрация Московского района Чебоксар, в его программе яркий парад, «золотое» шествие рыжих, а также развлекательная программа с играми, конкурсами, выступлениями артистов и флешмоб для всех гостей и жителей столицы Чувашии.

Начнется фестиваль рыжих в 13 часов 19 августа в парке культуры и отдыха имени 500-летия г. Чебоксары.