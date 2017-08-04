А нужен ли Чувашии профессиональный футбольный клуб?

Владимир Нардин, журналист

В следующем году, в год проведения в России чемпионата мира по футболу, исполнится 25 лет с того момента, когда в отечественном футболе в последний раз была задействована профессиональная команда из Чувашии. В 1993 году чебоксарская команда «Азамат» провела свой заключительный сезон во второй лиге (выше не поднималась ни она, ни ее предшественники «Темп», «Энергия» и «Сталь»), в следующем была заявлена для участия в Кубке России, но на матч 1/256 финала она не вышла. За это ей засчитали техническое поражение.

Символично, что соперником в том матче должен был стать «Рубин» из Казани — города, где недавно прошли матчи Кубка конфедераций, а через год пройдут игры того же ЧМ-2018. А главное — сам «Рубин» с тех пор достиг космических высот: добрался до премьер-лиги и дважды выигрывал чемпионат России. К нашим соседям приезжали Роналду и Месси. В Чебоксары — в лучшем случае ветераны «Спартака».

Конечно, можно было понять настроения чувашских болельщиков, которые регулярно ходили на матчи волейбольной «Стали», баскетбольного «Букета Чувашии», хоккейного «Сокола», футбольного, но любительского клуба «Торговый дом Ельниково». Все они любят командный спорт (потому и легко можно было встретить на матчах этих команд одни и те же лица), и многие из них возмущались по поводу того, что Чувашия является белым пятном на карте российского футбола.

Но при этом надо отдавать отчет в том, что и тогда, и тем более в нынешнее время содержание профессионального футбольного клуба является дорогостоящим делом, требующим вложения огромных средств. Откуда их взять? Из бюджета? Это допускается, но не приветствуется. Коммерческие инвесторы? Почему бы и нет. Но есть у нас такие, кто способен пойти на большие расходы на содержание, развитие команды? В России как раз наблюдается обратный процесс: из-за нехватки средств исчезают клубы. Есть те, кто еще держится, но с многомиллионными долгами.

Может, стоит пока сделать упор на развитие массового футбола — например, среди школьных, дворовых команд? В России, кстати, проводятся такие турниры, лучшим участникам которых дают возможность попробовать свои силы в профессиональной команде, даже команде премьер-лиги. Чем не стимул? Как раз и социальная значимость налицо.

Да и стало ли жителю Чувашии плохо жить от отсутствия профессиональной команды? Не уверен. По моим наблюдениям, республика в целом и ее столица в частности процветают. Развлечений в Чебоксарах хватает и без профессионального футбола. Тем более что вторая лига была нашим потолком, стало быть, приезд в Чувашию «Спартака», ЦСКА или «Зенита» мог бы состояться при фантастическом раскладе — при выходе нашей команды в 1/16 финала Кубка России…