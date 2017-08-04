Чемпионский титул завоевали в Чебоксарах

За три соревновательных дня проходящего в Чебоксарах чемпионата России по тяжелой атлетике спортсмены разыграли 9 комплектов медалей.

Трем из четырех участвующих в соревнованиях чувашским тяжелоатлетам удалось подняться на пьедестал почета.

Как мы уже сообщали, во вторник, в день открытия соревнований, на помост вышли Яна Мохина и Анатолий Иноходов. Подопечной тренера Геннадия Иванова удалось пробиться в первую тройку итогового протокола. Чуть меньше повезло штангисту Анатолию Иноходову — он был четвертым. Однако уже на следующий день болельщики Чувашии ликовали. Триумфатором дня по праву стала двукратная чемпионка Европы Наталья Хлесткина. Штангистка стала абсолютной чемпионкой России в весовой категории до 58 кг среди женщин, подняв по сумме двоеборья 199 кг (91 кг в рывке и 108 в толчке). В «бронзовом» статусе этот день завершила еще одна наша тяжелоатлетка Ирина Баймулкина в категории до 53 кг.

Добавим, второй день соревнований был отмечен новым рекордом России в этом виде спорта. Представительница Ростовской области и Санкт-Петербурга, действующая рекордсменка Кристина Соболь, выступавшая в весе до 53 кг, набрала в рывке 93 кг, установив новый рекорд России. Также в списке чемпионов России первых трех дней Тима Туриева в весе до 63 кг, Олег Чен — до 69 кг, Ваник Мкртумян — до 56 кг, Феликс Халибеков, Надежда Панова — до 48 кг и другие.

До конца недели спортсмены разыграют еще 6 комплектов медалей. Завершится чемпионат в воскресенье, 6 августа.