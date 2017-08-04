До школы — без приключений

СТРОИМ БЕЗОПАСНЫЙ МАРШРУТ ВМЕСТЕ

«Добраться до школы для наших детей — настоящий квест, отдельное приключение», — рассказывают родители так называемого четырнадцатого микрорайона Чебоксар.

Он располагается на самой окраине новоюжного района, возле крупного гипермаркета, где строится большая дорога. Это и накладывает свои особенности на образ жизни горожан.

Микрорайон молодой, продолжает активно застраиваться. И живут здесь молодые семьи, у которых по двое-трое детей. Большинство ребят посещает школу № 53. Однако путь к ней просто опасен для ребенка, считают родители.

Сначала нужно пройти через огромную парковку возле гипермаркета, где постоянно снуют машины покупателей. И не все из них соблюдают правила дорожного движения. Затем перейти через проезжую часть проспекта Тракторостроителей, где автомобили несутся на высокой скорости, не всегда обращая внимание на светофор. Потом начинаются темные аллеи — в прямом смысле слова, поскольку уличного освещения здесь нет. При этом многие дети учатся во вторую смену. Можно представить ежедневное беспокойство родителей. Не попадет ли ребенок под машину, не подвергнется ли нападению?

Со своей тревогой жители микрорайона обратились в городскую администрацию. На место изучить ситуацию выехала комиссия во главе с начальником управления образования Дмитрием Захаровым, представителем ГИБДД, специалистами Калининской администрации, управления ЖКХ и прочих структур. Весь путь от дома до школы комиссия проделала вместе с родителями, которые рассказывали, какие именно места, по их мнению, опасны.

Маршрут был изучен досконально. Помимо всего прочего, начальник управления образования отметил и другие проблемы. Не хватает предупреждающих знаков, нужны дополнительные переходы с разметкой, а также лежачие полицейские на прилегающих к домам территориях. Чтобы машины притормаживали, раз уж не обращают внимания, что по дороге, где нет тротуаров, идут дети. Кроме того, в начале учебного года на пешеходных переходах поставят дежурить экипажи ДПС.

Но самое главное, что безопасные маршруты до школы продолжат разрабатывать дальше. Их будет два: через пешеходный переход у гипермаркета и у остановки «52-я школа».

— Все предложения будут сформированы и обсуждены на уровне главы администрации города. Разработка специальных маршрутов для учащихся — это необходимая мера, которая способствует безопасному передвижению ребят, — подытожил Дмитрий Захаров.

Фото cap.ru: Нельзя допустить, чтобы ребенок, спешащий в школу, попал под колеса.