Молодые дарования Чувашии стали лауреатами Всероссийского конкурса профессионального мастерства в области культуры и искусства

В целях сохранения и развития системы художественного образования в Российской Федерации, выявления и поддержки молодых дарований в 2017 году по инициативе Министерства культуры Российской Федерации состоялся Всероссийский конкурс профессионального мастерства в области культуры и искусства.

Конкурс проводился среди выпускников 2017 года, заканчивающих освоение образовательных программ среднего общего образования с углубленным изучением предметов в области скульптуры и архитектуры в художественных лицеях, а также среднего профессионального образования в образовательных учреждениях профессионального образования и вузах отрасли культуры.

Чувашскую Республику в конкурсе представили студенты Чебоксарского художественного училища и Чувашского республиканского училища культуры. Лауреатом II премии в номинации «Дизайн» признан Яков Елисеев (Чебоксарское художественное училище). В номинации «Декоративно- прикладное искусство и народные промыслы» хорошей работой отличилась Евгения Середкина (Чебоксарское художественное училище, лауреат II премии). Не оставило равнодушным членов жюри и мастерство Дарьи Петровой. Она завоевала II место в номинации «Искусство фотографии» (Чебоксарское художественное училище). Студентка Чувашского республиканского училища культуры является лауреатом II премии в номинации «Социально-культурная деятельность».

Лауреатам конкурса I-III премий, поступившим в 2017 году на профильные образовательные программы высшего образования (бакалавриат или специалитет) по очной форме обучения, предоставляется возможность претендовать на назначение гранта Президента Российской Федерации на весь период обучения согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 декабря 2015 года № 607 «О мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности» и постановлению Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития».

Источник: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики