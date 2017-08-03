В Чувашии пройдут массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч-2017»

12 августа в столице Чувашии, на территории центрального стадиона «Олимпийский», в честь Дня физкультурника пройдет традиционный турнир по уличному баскетболу «Оранжевый мяч-2017».

К участию приглашают как взрослых, так и начинающих баскетболистов — любителей. По категориям участников делят на девушек и юношей до 16 лет, 17-18, и старше 19 лет.

В каждой команде по четыре человека: три на площадке и один запасной. Команды, занявшие призовые места в каждой возрастной группе, получат кубки и дипломы Минспорта России.

Соревнования проводятся по всей России двенадцатый год подряд. В этом году в турнире планируют принять участие более 58 тысяч спортсменов. В Чувашской Республики данные соревнования пройдут сразу на 2-х площадках: 6 августа на центральной площади г.Канаш, 12 августа – на стадионе «Олимпийский» в Чебоксарах. Начало соревнований в 10.00 часов.

Уличный баскетбол — это разновидность баскетбола, появившаяся в середине прошлого века. Правила просты: в команде три игрока, они соревнуются на половине обычной баскетбольной площадки, забивая мяч в одно и то же кольцо. Соревнования проводятся на выбывание.

Источник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики