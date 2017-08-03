3 августа Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в расширенном заседании коллегии следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, посвященном обсуждению итогов работы по обеспечению исполнения законодательства об уголовном судопроизводстве на территории республики в 1 полугодии 2017 года и дальнейших задач.

«На вас возложена ответственная миссия по защите прав и свобод граждан, общества и государства. И такие мероприятия — хорошая возможность не только подвести определенные итоги, но проанализировать показатели деятельности, свои сильные и слабые стороны», — обратился руководитель региона к участникам заседания.

Михаил Игнатьев отметил, что эффективное взаимодействие Следственного комитета с правоохранительными, контрольно-надзорными органами, прокуратурой, органами государственной власти и местного самоуправления, общественными организациями, многогранная деятельность по обеспечению верховенства закона, укреплению основ государственности и правопорядка являются залогом сохранения в республике стабильной общественно-политической обстановки.

«Мы многое сделали для создания благоприятных условий для развития бизнеса», — подчеркнул Глава Чувашии. По итогам Национального рейтинга инвестиционной привлекательности, который формируется АСИ, общественными организациями «Деловая Россия» и «Опора России», ТПП, Чувашская Республика в 2017 году заняла 2-е место среди 85 субъектов федерации.

Еще один значимый показатель – уменьшение количества зарегистрированных преступлений против личности, увеличение раскрываемости преступлений, повышение качества материалов уголовных дел, направляемых в суд. Так, общая раскрываемость преступлений в первом полугодии улучшилась на 11%. При этом раскрываемость убийств достигла 100%.

Михаил Игнатьев акцентировал, что противодействие коррупционным правонарушениям в республике проводится по единым строгим требованиям закона, вне зависимости от должностного положения виновных лиц. Размер причиненного преступлениями ущерба составил более 415 млн рублей, что в 1,4 раза больше, чем в 2016 г., при этом удельный вес возмещенного ущерба достиг 72,4 % (58,8% в 2016 г.).

«Мы уделяем большое внимание ликвидации задолженности заработной платы. Через меры прокурорского реагирования принуждаем работодателей рассчитываться со своими сотрудниками», — отметил Глава Чувашии.

Михаил Игнатьев обратил внимание, что в республике проводится последовательная работа, направленная на повышение качества жизни населения. Строятся детские сады и школы, открываются поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты, строятся и ремонтируются дороги, благоустраиваются дворовые территории. «Благодарю всех вас за оперативное реагирование на вызовы времени, профессионализм и принципиальность, ответственность и верность служебному долгу. Мы должны стремиться к тому, чтобы у каждого жителя Чувашской Республики была уверенность в завтрашнем дне», — резюмировал Михаил Игнатьев.

С докладом об итогах работы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике за первое полугодие 2017 года выступил руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике Александр Мигушов.

Руководитель ведомства констатировал, что в 1 полугодии 2017 года качество материалов уголовных дел, направляемых в суд, повысилось, о чем свидетельствует отсутствие фактов вынесения оправдательных приговоров и возвращения уголовных дел судами. Также не допущено случаев прекращения на досудебной стадии уголовного преследования с признанием права на реабилитацию. Повысилась оперативность расследования.

Благодаря совместным усилиям правоохранительных органов в текущем году все убийства, умышленные причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом и изнасилования раскрыты, отметил Александр Мигушов.

За первое полугодие следственным управлением раскрыто 57 преступлений, совершенных в прошлые годы. При этом основной акцент в работе был сделан на раскрытие и расследование преступлений, представляющих наибольшую общественную опасность – против личности и половой неприкосновенности.

Руководство ведомства ставит задачу по дальнейшему улучшению качества проведения следственных проверок. Александр Мигушов потребовал от сотрудников следственного управления скрупулезного подхода к каждому преступлению, совершенных в отношении несовершеннолетних. На особом контроле также должны быть дела коррупционной направленности, восстановление нарушенных прав работников по выплате заработной платы, налоговые преступления.

Прокурор Чувашской Республики Василий Пословский в своем выступлении отметил: «Анализ состояния законности и правопорядка на территории Чувашской Республики позволяет охарактеризовать криминогенную обстановку как стабильную, находящейся под контролем власти и правоохранительной системы региона. Общими усилиями всех органов власти во главе с Михаилом Васильевичем Игнатьевым обеспечивается правопорядок в республике».

Василий Пословский заметил ряд положительных моментов в деятельности Следственного комитета. Так, с 70 до 65% снизилось количество прекращенных уголовных дел, с 15 до 13% — количество приостановленных производством уголовных дел, не допущено оправдание виновных лиц, судами не принимались решения о возвращении уголовных дел для устранения нарушений и препятствий к их рассмотрению.

Прокурор Чувашской Республики обратил внимание и на факты, которые требуют дополнительных мер реагирования. В их числе — несвоевременное, некачественное проведение следственных действий, снижение числа расследованных и оконченных преступлений коррупционной направленности. «Больше внимания следует уделить проблеме защиты прав предпринимателей от необоснованного уголовного преследования», — призвал следователей Василий Пословский.

«Главное — обеспечить принцип неотвратимости наказания», — акцентировал министр внутренних дел по Чувашской Республике Сергей Неяскин. Он обратил внимание, что на сегодняшний день остаются нераскрытыми 203 убийства, совершенные в прошлые годы. Министр МВД предложил создать межведомственную группу из опытных сотрудников следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике и Министерства внутренних дел по Чувашской Республике, которая на постоянной основе обеспечит изучение таких уголовных дел, контроль за их оперативным сопровождением и проведением следственных действий. Повышению эффективности этой работы будет способствовать открытие ДНК-лаборатории в конце августа.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики