Итоги и задачи муниципалитетов

В муниципальных образованиях республики проходит подведение итогов минувшего первого полугодия и обсуждение дальнейших задач.

Вчера такие заседания с участием заместителя председателя правительства — министра сельского хозяйства Сергея Артамонова состоялись в Комсомольском и Канашском районах. Отдельной темой стало состояние сельского хозяйства в связи с введением в республике режима чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее прошло итоговое совещание актива Алатыря. Как отметил в своем докладе глава администрации Александр Герасимов, объем отгруженных товаров обрабатывающих производств вырос до 2,6 млрд рублей. В соответствии с программой комплексного развития моногорода продолжается работа по снижению зависимости экономики от градообразующих предприятий. Так, за отчетный период субъектами предпринимательства в экономику Алатыря было инвестировано 83,5 млн рублей, дополнительно создано 74 рабочих места. В реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в 2017 году благоустройством будут охвачены 4 общественных пространства и 6 дворовых территорий.

Участвовавшая в совещании исполняющая обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Инна Антонова в свою очередь констатировала, что контрольные точки программы развития моногорода выполняются в установленные сроки. А по словам министра здравоохранения Владимира Викторова, на базе центральной районной больницы запланировано открыть кабинет онкологического диспансера Чебоксар, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.