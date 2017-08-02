Подшофе на полицейского…

МИНИСТР — ЗА УЖЕСТОЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ

Граждане, нарушающие общественный порядок, зачастую оказывают активное сопротивление сотрудникам полиции — вплоть до рукоприкладства.

Как правило, это нетрезвые люди. К примеру, жительница Чебоксар расцарапала шею водителю патрульного автомобиля. Вечером, будучи подшофе, 47-летняя женщина вошла в конфликт с персоналом одного из городских кафе. Прибывшие полицейские пресекли ее действия. А по дороге в ОВД агрессивно настроенная горожанка расцарапала водителю шею. Недавно, как сообщили в СУ СКР по Чувашии, суд приговорил ее к штрафу в 25 тыс. рублей.

Алкоголь толкнул на «подвиги» и 57-летнего жителя поселка Вурнары, занимающего должность заместителя директора по административно-хозяйственной части одного из местных муниципальных учреждений культуры.

Его застукали за управлением автомобилем в нетрезвом виде. Однако мужчина не пожелал садиться в салон «гаишной» машины для составления протокола о правонарушении, пытался скрыться. Когда ему помешали это сделать, замдиректора культурного учреждения нанес одному из сотрудников ГИБДД удары в грудь и в нос. Свою вину он признал и был наказан судом полутора годами условного лишения свободы.

Еще одна горожанка, жительница Чебоксар, уличена в нападении сразу на пятерых служивых… По крайней мере, таковы факты в уголовном деле, расследованном СУ СКР по Чувашии. Апрельской ночью этого года пьяную женщину доставили в полицию по подозрению в нарушении общественного порядка в кафе. Там она менее чем за час нанесла пятерым сотрудникам «удары ногами по ногам, а также ниже пояса». А до этого в кафе публично оскорбила сотрудников полиции нецензурной бранью. Это уже вторая уголовная статья. Дело направлено в суд.

К реальному лишению свободы суд приговорил 28-летнего чебоксарца. В нынешнем апреле он освободился из колонии, где отбывал наказание. И в тот же день, будучи нетрезвым, пришел в отдел полиции, где устроил скандал с сотрудниками, а затем и потасовку с одним из них. По приговору суда молодой человек должен провести год в колонии общего режима.

Кстати, тема применения насилия в отношении полицейских поднималась на недавней коллегии МВД по Чувашии. По данным министра Сергея Неяскина, за минувшее полугодие в отношении сотрудников органов внутренних дел было совершено 82 преступления, связанных с насилием в отношении полицейских и их оскорблением.

К уголовной ответственности привлекались 79 граждан (большинство — за применение насилия). По 52 вынесенным судебным приговорам назначено наказание в виде лишения свободы только в отношении 9 лиц, 15 фигурантов получили условные сроки, 21 — наказаны штрафами, семеро — исправительными или обязательными работами.

Такая статистика министра не устраивает. На свободе остались свыше 80 процентов тех, кто оказал злостное неповиновение сотрудникам полиции. При этом горрайпрокурорами протесты на мягкие приговоры не выносились, констатировал Сергей Неяскин.

По его мнению, надо пересмотреть судебно–следственную практику в отношении граждан, применивших насилие к сотрудникам полиции, «иначе, ввиду безнаказанности, завтра их жертвами могут стать представители других органов власти».

Фото 116almet.ru: За применение насилия в отношении представителя власти максимальное наказание — до 5 лет лишения свободы, опасного для жизни и здоровья — до 10 лет (ст. 318 УК РФ).