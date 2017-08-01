Как избавиться от «визуального мусора»?

Рекламные вывески на фасадах зданий в Чебоксарах должны отвечать единым требованиям, решили в городской администрации. И предложили проект общих для всех правил.

Как сообщил на общегородской планерке замглавы администрации по вопросам градостроительства и архитектуры Анатолий Павлов, правила размещения рекламы будут утверждены до 1 декабря. В них прописаны все разрешенные варианты информационных и рекламных конструкций на фасадах домов, зданий и сооружений. За нарушение правил будет налагаться штраф, как это делают в Москве и Казани.

Пока проект направляют в прокуратуру на антикоррупционную экспертизу. А затем, в течение следующего года, Чебоксары должны будут избавиться от «визуального мусора», так назвали на обсуждении непрезентабельные вывески. Глава администрации города Алексей Ладыков поручил выполнить поставленные задачи в срок: «Крупные города справились с этой проблемой быстро и привели территории в порядок, а мы долго раскачиваемся и согласовываем документы».