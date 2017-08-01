К нам приедет группа «Браво»

Завершился опрос чебоксарцев о том, кого из звезд российской эстрады следует пригласить выступить на гала-концерте в день рождения столицы Чувашии.

В этом году право выбора исполнителя впервые было предоставлено самим горожанам. Были предложены восемь известных в стране представителей шоу-бизнеса – группы «Серебро», «Иванушки International», «УмаТурман», «Браво», «На-На», Вера Брежнева, Стас Пьеха и Анита Цой.

Вначале лидировала группа «Серебро». Однако окончательный итог показал: больше всего горожане хотели бы услышать группу «Браво». Из 12082 проголосовавших за нее высказались 33 процента. Сами артисты свое согласие на приезд уже подтвердили.