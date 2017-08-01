ДТП с участием большегрузов закончились трагически

РЕБЕНОК ВЫБЕЖАЛ НА ДОРОГУ…

30 июля в полночь на трассе М-7 «Волга» под Ядрином опрокинулся в кювет автопоезд МАЗ-МАН. Машина с белорусскими номерами следовала из Казани в Москву. 51-летний водитель скончался на месте.

В этот же день в селе Стемасы Алатырского района водитель КамАЗа сбил пятилетнего ребенка, выбежавшего на проезжую часть. Прибывшие на место аварии врачи «скорой помощи» были бессильны помочь мальчику. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Предстоит выяснить и то, почему за воспитанником дошкольного учреждения «Березка» не присматривали взрослые.

Еще один наезд на несовершеннолетнего был совершен в городе Шумерля водителем автомобиля «Лада Гранта». 10-летний мальчик решил перебежать дорогу вне зоны пешеходного перехода. Теперь в республиканской клинической больнице ему придется залечивать травму головы и перелом берцовой кости.

Сюда же, в РКБ, с ушибом грудной клетки 29 июля доставили выпускника 9-го класса одной из чебоксарских школ. На улице Калинина в ВАЗ-2115, которым управлял отец подростка, въехал микроавтобус, не уступивший легковушке дорогу при перестроении.

На нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу УАЗу, двигавшемуся с включенными спецсигналами, управлявшая ВАЗовской «десяткой» автоледи. Сама она не пострадала, а вот у ее пассажирки переломы двух ребер. ДТП произошло на 646-м километре трассы М-7 «Волга».

Фото отдела пропаганды УГИБДД МВД по Чувашии: А это ДТП произошло в Шемуршинском районе. При опрокидывании ВАЗ-21144 в кювет сильно пострадал пассажир.