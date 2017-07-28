На турецкий пляж не пустили долги

В международном аэропорту Чебоксар была задержана артистка одного из городских театров во время операции «Должник», которую провели судебные приставы совместно с сотрудниками Управления МВД по Чувашии.

Дело в том, что служительница Мельпомены имела непогашенную задолженность в размере более двух миллионов рублей. Ей уже дважды был ограничен выезд за пределы Российской Федерации, но женщина, зная об этом, понадеялась на авось и все же купила путевку в Турцию. Более того, в Анталию она собиралась вылететь вместе со своей семьей. Однако в аэропорту ее встретили судебные приставы, и вместо пляжа должница отправилась домой…

Вообще же в Чувашии ограничен выезд за рубеж около 16 тысячам должников.