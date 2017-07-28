Елки и аттракционы

Выговор за срубленные на Красной площади елки получил руководитель Управления экологии города Чебоксары Владимир Михайлов. Правда, не за сам факт вырубки 12 вечнозеленых деревьев, а за то, что компания-подрядчик начала процесс, не получив ордер на проведение земляных работ.

Елочная тема была поднята в ходе выездного совещания на Красной площади, проведенного главой администрации Чебоксар Алексеем Ладыковым с руководителями ведомств и подрядчиком.

Предыстория же вопроса такова. Как сообщают на сайте администрации Чебоксар, по проекту обновления Красной площади в этом месте планировалась установка 50-метрового колеса обозрения (старое колесо, размером почти в два раза меньше, после появления нового аттракциона демонтируют). И именно эта площадка рассматривалась в качестве единственного варианта – в других местах слишком много подземных коммуникаций. По словам главного архитектора Чебоксар Вениамина Мамуткина, проект планировки территории Красной площади и залива прошел публичные слушания в 2016 году. «Тогда, – отметил он, – и было принято решение о размещении в этом месте колеса обозрения, что предусматривало вырубку деревьев…»

На данный момент работы приостановлены до выяснения обстоятельств, сообщают в администрации города. А новые елки в районе залива все-таки посадят. Признав на совещании, что да, виноват, поторопился выдать ордер на вырубку елок, главный эколог Чебоксар уточнил: «Разрешение на вырубку было выдано с учетом получения компенсационной выплаты в бюджет города и взятых инвестором обязательств о посадке деревьев на близлежащей территории в пятикратном количестве».

СПРАВКА СЧ

Родина голубой ели — Северная Америка. Сейчас это красивое дерево распространено по всему миру. Искусственно выращенные деревья живут около столетия в отличие от дикорастущих елей, максимальный возраст которых может составлять 600–800 лет.

Растут саженцы ели не быстро — в первое время они смогут тянуться разве что на несколько сантиметров в год. Позже, когда растение уже хорошо прижилось, елка начнет расти быстрее — в год прирост (в среднем в зависимости от вида ели) составляет от 8 до 50 и более сантиметров.

Фото Prima Studio: Опубликованные в соцсетях фотографии срубленных елей возмутили и опечалили многих чебоксарцев. По подсчетам горожан, центр столицы эти деревья украшали как минимум 20 лет.