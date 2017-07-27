Ждать новоселья осталось недолго?

Настроение у дольщиков, пришедших на выездное совещание, организованное Минстроем республики в чебоксарском жилом комплексе «Синяя птица», где строятся два многоквартирных дома, было гораздо лучше, чем на таких же встречах раньше.

Оно и понятно. Дом, в котором они получат квартиры (позиция 2 — первый этап строительства, ул. Афанасьева, 14), фактически построен. Хотя должен был принять новоселов намного раньше. Понервничали люди изрядно и теперь ждут дня и часа, когда дом сдадут в эксплуатацию. Ключи от квартир дольщикам уже раздали (по информации застройщика, заключено 178 договоров долевого участия), а вот вселиться туда они пока не могут.

178 договоров заключено с дольщиками, участвующими в строительстве дома в жилом комплексе «Синяя птица»

Отдел государственного строительного надзора Минстроя провел итоговую проверку, по результатам которой застройщику ООО «Ютон» выдано предписание об устранении недоделок. К примеру, не благоустроена прилегающая к дому территория, возникла проблема с парковочной площадкой, не завершен монтаж лифтов, есть и другие недоделки помельче.

Конечно, дольщиков беспокоят сроки ввода дома в эксплуатацию, они хотят, чтобы их дети в нынешнем сентябре отправились в школу, в детские сады уже по новому месту жительства. Но прежде надо устранить строительные недоработки, чтобы потом сами же дольщики не закидывали жалобами различные инстанции. «Мы должны защищать в первую очередь интересы граждан — участников долевого строительства, а вы, в свою очередь, должны выполнить взятые на себя обязательства», — напомнил застройщику Владимир Михайлов.

Дольщиков министр просил потерпеть: «Я понимаю, что для вас самое главное — заселиться в свои квартиры, но наша главная задача, чтобы дом был введен с учетом всех требований проектной документации и технических регламентов, чтобы вы проживали в доме, который соответствовал бы всем нормативным требованиям и стандартам качества. И в этом вопросе мы стоим на защите ваших интересов». А от застройщика потребовал в кратчайшие сроки, до конца июля, устранить недоделки. Только потом будет решаться вопрос, готов ли дом к сдаче в эксплуатацию.

У директора ООО «Ютон» Юрия Ватлина настрой тоже довольно бодрый: «Остались копеечные работы. Просто нужно сконцентрироваться и поработать неделю на этом объекте». Что касается парковочной площадки, застройщик рассчитывает, что совместно с Минстроем решение будет найдено.

Жилой объект на другой позиции по агентскому договору с компанией «Ютон» будет достраивать «СМУ-58», пояснил журналистам Владимир Михайлов. И на строительной площадке уже активно идет работа. «Это самое главное сейчас», считает министр.

Фото Максима Васильева: Глава Минстроя дольщикам: «Наша главная задача, чтобы вы проживали в доме, который соответствовал бы всем нормативным требованиям и стандартам качества».