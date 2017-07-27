«Звезду эстрады» выбираем сами

Стремительно приближается день рождения столицы Чувашии — 20 августа Чебоксарам исполняется 548 лет. Традиционно здесь в День города на гала-концерте выступают звезды российской эстрады.

В этом году впервые право выбора исполнителя предоставлено самим горожанам. Предлагается альтернатива из восьми известных в стране представителей шоу-бизнеса. В списке группы «Серебро», «Иванушки International», «УмаТурман», «Браво», «На-На», Вера Брежнева, Стас Пьеха и Анита Цой.

Высказать свое мнение можно на сайте Чебоксарской администрации. Это уже сделали около 4 тысяч человек. Пока в безусловных лидерах «Серебро», эту группу выбрали 37 проц. проголосовавших.

Голосование завершается в полночь 30 июля. Успейте сказать свое слово!