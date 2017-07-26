Глава Чувашии встретился с депутатами Госдумы от Чувашии

ГОТОВЫ К СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ

Вчера состоялась рабочая встреча Главы Чувашии Михаила Игнатьева с депутатами Государственной Думы РФ, представляющими партию «Единая Россия». Руководитель региона обратил внимание на необходимость своевременного обмена информацией, эффективной законотворческой работы для принятия взвешенных решений.

Алена Аршинова рассказала, что один из вопросов, который сегодня ею выносится на обсуждение, — это вопрос об оплате труда педагогов за участие в проведении процедуры ЕГЭ и ГИА. «Если за участие в проведении и подготовке Единого государственного экзамена у педагогов есть определенные гарантии в законе об образовании, то, к сожалению, за итоговую госаттестацию, в частности, ГИА-9, этой гарантии в законе уже нет, несмотря на то что количество выпускников 9-х классов намного превышает количество выпускников 11-х классов», — отметила она.

Николай Малов, получивший мандат депутата Госдумы в июне этого года, сообщил, что уже приступил к работе в Комитете по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. «Диапазон вопросов, рассматриваемых комитетом, очень широк, я планирую тесно сотрудничать с Государственным Советом Чувашской Республики и профильными министерствами», — сказал он.

Депутаты, представляющие республику, сообщили, что регион пользуется авторитетом и уважением. Леонид Черкесов, член Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, рассказал, что Чувашия была отмечена как регион, который успешно справляется с освоением федеральных средств, выделенных на строительство школ. Также весьма востребован опыт республики в части утилизации твердых бытовых отходов.

Участники встречи обсудили инициативу министра образования и науки РФ Ольги Васильевой о переводе школ из муниципального подчинения на уровень регионов.

Михаил Игнатьев напомнил, что некоторое время назад из муниципального подчинения были выведены и учреждения здравоохранения. Глава республики подчеркнул, что главной задачей образовательных организаций является обучение и воспитание молодого поколения. Он отметил, что не видит проблем в передаче школ региональным властям, поскольку Чувашия является компактной республикой, имеет высокую плотность населения и управляемую территорию, что способствует построению единого образовательного пространства.

Глава Чувашии также обратил внимание народных избранников на ряд вопросов, которые нужно решить на федеральном уровне, в частности, касающихся финансового обеспечения программы обязательного медицинского страхования. И попросил поддержать позицию региона на площадках Госдумы РФ о совершенствовании механизма уплаты страховых взносов на ОМС неработающих граждан.

В ходе встречи обсуждены и другие вопросы, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

Фото Максима Васильева: Работа у депутатов в Москве, а избиратели — в Чувашии.