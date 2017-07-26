Лагерь друзей — для особых детей

В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ ЖИВЕТ ПТИЦА ФЕНИКС

«Я рисую белым мелом облака…» — раздавались из окна актового зала реабилитационного центра, что на проспекте Мира в Чебоксарах, знакомые слова детской песни, посвященной Родине.

Все утро мальчишки и девчонки старательно репетировали концерт в честь закрытия очередной смены лагеря «Феникс» для детей и подростков с ограниченными возможностями. Между тем вожатые и педагоги, тихонько между собой переговариваясь, готовили своим воспитанникам сюрприз — два огромных букета ярких воздушных шаров и шоу мыльных пузырей во дворе центра.

Вот уже седьмое лето подряд Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями приглашает детей отдохнуть и весело провести время в лагере «Феникс», название которого, как известно, символизирует свет, тепло и возрождение.

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— Лето — это особое время, маленькая жизнь, которую хочется прожить весело и беззаботно, в том числе и детям с различными нарушениями развития. Поэтому мы и открыли на базе центра лагерь, единственный для детей-инвалидов в Чувашии, — рассказала директор реабилитационного центра Елена Шафейкина. — И если начинали мы с одной смены, то сейчас набор идет в три смены, в каждую из которых собирается более 40 ребятишек. Половина из них приходят к нам сами или с родителями и находятся в лагере с восьми до двух часов дня. Еще два десятка человек, в основном это те, кто приезжает из отдаленных уголков республики, пребывают у нас круглосуточно и помимо участия в лагере проходят здесь реабилитацию.

Каждый год «Феникс» посвящен определенной теме, вот и нынче, в Год экологии в России, отряды в лагере носят названия экологических патрулей — воздушный, водный и зеленый. Под чутким руководством воспитателей и педагогов дети исследуют окружающий мир, свойства воды и воздуха, ухаживают за растениями, сами занимаются прополкой, поливают. Жизнь в лагере насыщена яркими событиями: то мастер-классы от преподавателей детской художественной школы № 4 и сотрудников библиотеки имени Л.Н. Толстого, то экскурсии по музеям и картинным галереям и походы в кино, то соревнования и познавательные игры. В общем, здесь все, как в обычном оздоровительном лагере, за исключением его особенных постояльцев…

— Среди ребятишек, которые приходят в лагерь, есть дети с синдромом Дауна, с проблемами опорно-двигательного аппарата, ДЦП, слабослышащие. И все они совершенно разные: тот, кто ходит в школу, быстро находит друзей, а кто постоянно дома, бывает, неделями привыкает к элементарному общению, — поделилась спецификой лагеря его руководитель Наталья Благодатских.

По мнению педагогов центра — вожатых «Феникса», к особенным детям нужен особый подход. Например, слабослышащие ребята очень эмоциональные, некоторые по характеру совсем «колючие», как ежики, их нужно приласкать, приобнять, похвалить.

При этом правила поведения в лагере для всех одинаковые. Здесь стараются приучать детей к самостоятельности, будь то в столовой — сам помыл руки, поел, убрал за собой или в столярной мастерской — поработал, привел в порядок рабочее место и инструменты. И многие родители потом удивляются, глядя, как за время смены повзрослел их ребенок. А как восторженно сияют мамины глаза, когда чадо поет или танцует на сцене!

Вот и на закрытии смены юные таланты пели, танцевали, играли сказку «Волк и семеро козлят» для своих любимых родителей, воспитателей и друзей. И все это они делали с огромным удовольствием.

— Это для них своего рода победа, преодоление себя, — шепотом сказала корреспонденту «СЧ» одна из мам, наблюдавших за выступлением сына.

Сами же ребята, с которыми удалось пообщаться во дворе центра во время шоу мыльных пузырей, в один голос говорили, что главное в лагере — здесь ты можешь увидеть старых друзей и завести новых. Так говорил и 13-летний Паша, который признался, что очень любит перечитывать книгу «Человек-амфибия». И его ровесник Гриша, мастер обыгрывать всех в шашки и конструировать лего. И добродушная девочка Юля в инвалидной коляске, которая вместо того, чтобы, загадав заветное желание, запустить воздушный шарик в небо, подарила его автору этих строк и пригласила к себе в гости.

ДОСЛОВНО

Ирина Александрова, председатель ТОС «Возрождение» Ленинского района:

— Для меня и воспитатели, и подопечные реабилитационного центра почти как родные. Ведь я и сама прихожу сюда с сыном. И всегда вижу результат и от лечения, и от общения. Жаль только, что эта ниточка, которая связывает сейчас всех наших детей, оборвется, когда им исполнится 18 лет. В центре дети-инвалиды живут как бы в своем мире, где у них есть друзья и добрые наставники, здесь им привычно и комфортно. Но что ждет их потом? Было бы замечательно, если бы в нашей республике существовал некий адаптационный центр и для совершеннолетних молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, которые только вступают во взрослую жизнь.

Фото автора: «Пусть шары взлетают, пусть дети мечтают!» — дали сигнал вожатые выпускникам второй смены летнего оздоровительного лагеря «Феникс». Загадав желания, ребята запустили шарики в небо.