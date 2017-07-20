Дома для переселенцев из аварийного жилья сдадут вовремя

Председатель Кабинета Министров Чувашии Иван Моторин и глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков в рамках рабочей поездки посетили ряд строящихся объектов четвертого этапа республиканской программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Участие в рабочем выезде приняли заместитель министра строительства Чувашии Александра Юсупова, руководители и представители подрядных организаций ООО СК «Стройсфера», ЗАО «Строительный трест №3», ООО «СК «Старатель».

Напомним, что по IV этапу программы необходимо будет переселить граждан, проживающих в 984 квартирах. Общий объем строящегося жилья составит более 40 тыс. кв. м.

Первым местом инспекционной проверки стала строительная площадка многоквартирного жилого дома по улице Богдана Хмельницкого. На сегодняшний день на объекте завершена кирпичная кладка стен и электромонтажные работы. Выполняется штукатурка стен, заливка полов и монтаж дверных конструкций. Завершается прокладка внутренних сетей холодного и горячего водоснабжения. Проектом предусмотрено строительство 9-этажного 5-подъездного жилого дома в кирпичном исполнении. Иван Моторин остался доволен ходом работ на объекте и отметил хорошую работу проектировщиков. Глава администрации Алексей Ладыков доложил, что в настоящее время будущие новоселы имеют доступ к своим квартирам и могут следить за качеством и сроками выполнения работ.

Следующим объектом рабочей поездки стала строительная площадка многоквартирного жилого дома по улице Парижской Коммуны. В настоящее время на объекте выполняется кирпичная кладка на 6 и 7 этаже, ведется монтаж сетей отопления и электроснабжения. Представитель подрядной организаций ООО СК «Стройсфера» доложил Ивану Моторину, что на объекте ежедневно трудятся более 200 человек, работы ведутся в две смены и без выходных. Алексей Ладыков напомнил, что на подрядчика в свое время была возложена высокая ответственность — за 4 месяца качественно построить многоквартирный дом.

Завершающим объектом рабочей поездки стала строительная площадка многоквартирного дома по улице Ленинского Комсомола, где в настоящее время завершена кирпичная кладка стен и электромонтажные работы. Выполняется наружная отделка стен, заливка полов и монтаж дверных конструкций. Подрядчик заверил, что к концу августа все работы будут завершены.

Глава администрации проинформировал председателя Кабинета Министров Чувашии о том, что этот жилой дом станет самым большим по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в нём будет 206 квартир.

По итогам осмотра объектов премьер-министр констатировал, что на всех строительных площадках работы ведутся с незначительным, но допустимым отставанием от сроков. «Посетив строительные площадки, на которые приходится 60 процентов жилья по реализации IV этапа программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, я увидел довольно высокую готовность и уверен, что все объекты будут сданы в намеченные сроки», — подытожил Иван Моторин.

«Работы на всех объектах ведутся ударными темпами под ежедневным контролем со стороны администрации города. В сентябре мы начнем процедуру расселения жителей. Комфортным жильем в текущем году будет обеспечено 984 семьи», – отметил в свою очередь Алексей Ладыков.