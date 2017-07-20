Хотим дружить с Хэфэем и Нагасаки

На этой неделе на заседании президиума Чебоксарского горсобрания депутатов рассмотрели вопрос о возможности установления отношений побратимства между Чебоксарами и городами Хэфэй (Китай) и Нагасаки (Япония).

Заявки об установлении отношений побратимства получили предварительное одобрение, сообщают в горсобрании. Далее все документы передадут в отдел инвестиций, промышленности и внешнеэкономических связей администрации города Чебоксары для составления соглашений о побратимстве. Окончательное решение будут принимать депутаты на заседаниях комиссий и общем собрании.

Предпосылки для братской дружбы с китайским и японским городами есть. В июне Глава Чувашии Михаил Игнатьев в составе официальной делегации под руководством полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича побывал с рабочим визитом в Китае и в рамках поездки посетил административный центр провинции Аньхой — город Хэфэй. Во время встреч в Хэфее была высказана заинтересованность в установлении побратимских отношений. Также в адрес главы администрации столицы Чувашии через отделение МИД России в городе Чебоксары поступило обращение о заинтересованности властей японской префектуры Нагасаки в установлении побратимских связей с регионами России.

СПРАВКА «СЧ»

На данный момент в побратимах у Чебоксар значатся пять городов — белорусский Гродно, венгерский Эгер, намибийский Рунду, кубинский Санта-Клара и китайский Аньцин. С последним городом, тоже расположенном в провинции Аньхой, соглашение об установлении побратимских отношений было подписано в августе прошлого года. Не так давно в этом списке значилась и турецкая Анталья. Но в конце 2015 года в связи со сложившейся внешнеполитической ситуацией договор городов–побратимов чебоксарские депутаты в одностороннем порядке решили расторгнуть и направили соответствующее письмо мэру Антальи Мендересу Тюрелю.