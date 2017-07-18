Лето показывает характер

Грозу с градом обещают синоптики во вторник, 18 июля, в Чувашии. Накануне МЧС рассылало сообщения, также предупреждая о непогоде.

Как сообщил Чувашский ЦГМС, сегодня в республике ожидается дождь, при этом ветер усилится до 5-10 м/с. Местами пройдет гроза, выпадет град, и при грозе порывы ветра составят до 15-20 м/с.

Ненастье может привести к ЧП, напоминает МЧС по Чувашии: обрыву ЛЭП и линий связи, обрушению слабо укрепленных конструкций, ветхих крыш, высотной строительной техники и кранов, а также к проблемам в работе транспорта.

При необходимости на территории муниципалитетов могут ввести режим «Повышенная готовность». Также при ухудшении обстановки или создавшейся ЧС спасателям следует предоставлять информацию по тел. 623208.