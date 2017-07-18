Потребители строятся «слева»

В ИХ, РАСХИТИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ПОЛКУ ВСЕ ПРИБЫВАЕТ

Было время, когда охотники за цветным металлом срезали километры алюминиевого провода даже с действующих ЛЭП, и подобные преступления регистрировались десятками в год. Нынче, отмечают в филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») — «Чувашэнерго», такие случаи редки: в текущем, прошлом и позапрошлом годах зарегистрировано по два факта. Но беспокоит другое: желающих незаконно сэкономить на киловаттах и до этого было немало, а в последнее время тех, кто предпочитает безучетное электричество добросовестному его потреблению, становится все больше.

Лучше положить подальше

В Ядринском районе неизвестные проникли в помещение закрытой подстанции и слили 500 кг трансформаторного масла. Повредили оборудование. Восстановление работы трансформатора потребовало немалых средств. Второй факт кражи в этом году зарегистрирован в Батыревском районе. Опять же неустановленные злоумышленники в период с февраля по март на территории колхоза им. Ленина с воздушной линии похитили 10 км провода марки А-50 весом около 700 кг. Видимо, пример вурнарца, который за подобное преступление получил лишение свободы на 10 месяцев и отправлен в колонию строгого режима, для некоторых уроком не стал. По факту хищения возбуждено уголовное дело.

По мнению начальника управления безопасности филиала «Чувашэнерго» Игоря Вотякова, количество таких преступлений сумели свести к минимуму благодаря профилактической работе, выполняемой энергетиками. В том числе — демонтажу объектов, временно незадействованных в технологии по передаче электроэнергии. Правда, в случае возникновения необходимости возобновления электроснабжения зернотока или фермы энергокомпании придется понести расходы на восстановление линии. Тем не менее энергетики идут на это: демонтированные оборудование и провода хранятся на складах местных РЭС — сохранность гарантирована. «Подальше положишь — поближе возьмешь» — как раз тот случай.

Торгуют и… воруют

Но с проблемой воровства электроэнергии ситуация куда сложнее. Особо отличаются здесь «южане» — Батыревский, Шемуршинский районы. Хотя и другие районы тоже готовы побороться за сомнительное лидерство. Всего по филиалу «Чувашэнерго» в январе-июне текущего года выявлено 445 фактов бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии, что составило более 1,1 млн киловатт-часов на сумму 0,973 млн рублей. По ст. 7.19 КоАП в правоохранительные органы по выявленным фактам направлено 6 заявлений, к административной ответственности привлечено 3 потребителя, материалы по 3 фактам находятся на рассмотрении в судах. Причем тенденция такова, что хищением электроэнергии не брезгуют не только физические лица, сегодня экономить на электричестве путем воровства киловаттов не прочь и предприниматели, юридические лица.

В с. Комсомольское, районном центре, выявлен факт безучетного потребления электроэнергии торговым домом. Не какой-то захудалый киоск, а два больших здания — трехэтажных! При сравнении его потребления с аналогичными зданиями появилось сомнение в объективности показаний прибора учета в торговом доме. Энергетики все свои секреты не раскрывают, говорят, что «есть оборудование, которое позволяет проверить линии как 0,4, так и 6-10 кВ — мы техническим путем сумели подтвердить свои догадки». Словом, проверка выявила целенаправленное изменение схемы подключения прибора учета, он не учитывал треть потребления — электричество по одной из трех фаз шло как бы помимо счетчика. Индивидуальный предприниматель, припертый таким образом к стенке, вину отрицать не стал. За безучетное потребление электроэнергии ему пришлось заплатить более 128 тыс. рублей.

С другим предпринимателем из с. Батырево, тоже владельцем торгового дома, пришлось повозиться. У него также был установлен «хитрый» счетчик. С его слов, старый прибор считал потребление неправильно — вот и заменил на новый, «экономный». Когда местные энергетики высказали свои подозрения по поводу его показаний, он стал возмущаться — чуть ли до угроз не доходило.

Благо, помимо штатных подразделений по выявлению фактов воровства электроэнергии для таких, скажем так, сложных случаев в «Чувашэнерго» есть мобильные бригады. 2017 год «Россетями» объявлен годом борьбы с потерями, в связи с чем и созданы подобные группы в каждом производственном отделении филиала МРСК. Сотрудников туда подобрали самых подкованных технически, в их арсенале не простые приборы, а более серьезное оборудование, позволяющее выводить на чистую воду даже самые хитрые схемы, используемые злоумышленниками. Этих специалистов и задействовали.

Пришлось растолковать предпринимателю, чем чревато его поведение. Объяснили последовательность действий: можем вызвать полицию, снять прибор учета и отправить на экспертизу. Предупредили, что при этом помимо возмещения ущерба за «левые» киловатты ему придется нести и административную ответственность по статье 7.19 КоАП. И только тогда он «сдался». В акте о безучетном потреблении в этом случае фигурируют цифры поменьше — 4084 кВт.ч на сумму 19,3 тыс. рублей. Можно сказать, ему еще повезло. Потребление насчитали с даты установки того самого «хитрого» счетчика. А так недобросовестным потребителям приходится расплачиваться по расчетному объему потребления, которое специалисты энергокомпании оценивают исходя из установленной мощности всех токоприемников абонента. В итоге выставляют счет, эквивалентный их круглосуточной работе с даты последней проверки. И зачастую размер оплаты и штрафа несоизмеримо больше незаконно сэкономленных денег.

«Аквилон», с опор вон!

А если речь идет о юридических лицах, то бездоговорное потребление рассчитывается по сечению питающего провода и максимально допустимому току — тоже как круглосуточное потребление. И в рублях административная ответственность по той самой статье 7.19 КоАП в отношении них предусмотрена ощутимая — штраф на 100-200 тыс. рублей. Если же будет доказан ущерб в крупном размере, могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 165 УК (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Именно к этому, кажется, идет в случае с одним из крупных интернет-провайдеров Чувашии — ООО «Аквилон». Договоров на технологическое присоединение и энергоснабжение нет, хищение электроэнергии налицо, и энергетиками уже подано заявление о возбуждении уголовного дела в органы внутренних дел.

Скандал, надо признать, если и не на весь мир, то на всю республику — точно. В ходе рейдов по выявлению хищения электроэнергии работники «Чувашэнерго» в п. Кугеси, Альгешево, д. Сятракасы и Кивсерткасы Чебоксарского района обнаружили самовольно размещенные на опорах ЛЭП волоконно-оптические кабели и незаконно подключенные к электрическим сетям шкафы с оборудованием для распределения сигнала сети Интернет и кабельного телевидения.

Выяснилось, что оборудование принадлежит компании «Аквилон». И работы выполнены его силами без согласования с «Чувашэнерго», на чьем балансе находятся воздушные линии, с нарушениями Правил устройства электроустановок, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок и Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства. Нужно понимать, что все эти правила — не прихоть энергетиков. Посторонние предметы и конструкции на электросетевых объектах затрудняют работы по обслуживанию, ремонту оборудования, также могут привести к массовому отключению потребителей.

— Риск причинения вреда жизни и здоровью нашему персоналу очевиден. Как, спрашивается, будет подниматься электромонтер на когтях-лазах на опору, на которой висит вот такой большой шкаф? — показывая фотоснимки тех самых подвешенных шкафов, возмущается Игорь Вотяков. — И кабели висят гирляндами — запросто можно зацепиться. Причем присоединение к сетям они вели под напряжением. И еще неизвестно, какого уровня специалисты работали — и сами рисковали, и надежность энергоснабжения потребителей поставили под угрозу.

По выявленным фактам подвеса «чужого» оборудования составлены акты на бездоговорное потребление электроэнергии. На их основании произведут расчеты похищенных киловаттов и нанесенного ущерба.

Энергетики просят граждан сообщать о готовящихся или уже совершенных преступлениях на объектах энергетики, а также о фактах самовольного подключения к электросетям и незаконного потребления электроэнергии по телефонам доверия «Чувашэнерго»: (8352) 39-92-62, 39-93-30, 39-93-03 или в дежурную часть полиции по тел.: 02, 020, 112.

Фото: Энергетиками уже подано заявление о возбуждении уголовного дела против интернет-провайдера.

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