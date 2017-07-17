Светлой памяти Иванова Александра Григорьевича

16 июля 2017 года на 82-м году жизни скончался заслуженный изобретатель Российской Федерации и Чувашской АССР, доктор технических наук, действительный член Академии электротехнических наук Чувашской Республики Александр Григорьевич Иванов.

Александр Григорьевич Иванов родился 4 января 1936 года в г. Днепропетровск УССР. В 1960 году окончил Ивановский энергетический институт имени В.И. Ленина по специальности инженер-электромеханик.

Свою трудовую деятельность начал в 1960 году на Чебоксарском электроаппаратном заводе. В 1961 году был переведен в ЧЭТНИИ, переименованный в 1970 г. во ВНИИР, в котором работал в разных должностях от инженера-исследователя до заведующего лабораторией электропривода.

С 2006 г. по декабрь 2014 г. А.Г. Иванов работал главным научным сотрудником ОАО «ВНИИР».

С 1999 г. А.Г. Иванов работал профессором и членом двух диссертационных советов Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова. С 2003 г. являлся действительным членом Академии электротехнических наук ЧР.

А.Г. Иванов был известен в СССР, РФ и за рубежом как видный специалист в области силовой электроники и автоматизированного электропривода. Он автор 250 научных трудов, в том числе 7 монографий и 102 изобретений. При его непосредственном участии разработано и внедрено в массовое производство на заводах СССР и РФ 25 серий электроприводов для станкостроения и нефтегазовой промышленности. Он принимал активное участие в международном сотрудничестве СССР со странами СЭВ по линии Интерэлектро.

Многолетняя и разносторонняя деятельность А.Г. Иванова является ярким примером беззаветного служения Родине. Все, кому довелось с ним работать, высоко ценили его за принципиальность, требовательность к себе и подчиненным, доброжелательность к людям.

Многолетняя деятельность А.Г. Иванова была по достоинству оценена государством. Он награжден рядом правительственных наград и почетными званиями, в том числе медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда», медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой», знаком «За освоение новых земель». Имеет почетный знак Венгерской Республики за успешный пуск установок непрерывной разливки стали.

ОАО «ВНИИР» и трудовой коллектив института глубоко скорбят в связи с кончиной прекрасного человека и выражают глубокое соболезнование его семье, родным и близким.

Светлая память об Александре Григорьевиче Иванове навсегда сохранится в наших сердцах.

Генеральный директор ОАО «ВНИИР» Л.Г. Макеева, Г.С. Нудельман, А.Г. Семенов, Н.В. Донской, В.Ф. Шепелин, И.И. Ушаков, В.П. Русскова, А.Н. Гаврилов, В.Н. Бочкарев, Е.В. Сагарадзе, В.Е. Мандравин.

Прощание с Александром Григорьевичем Ивановым состоится 18 июля с 11 часов в зале прощания по ул. Гражданская, д.19.